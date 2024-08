Gold hat am Dienstag erneut ein Rekordhoch markiert, nachdem man in der Vorwoche erstmals über 2.500 US-Dollar geschossen war. Derweil steht Silber potenziell vor einem wichtigen Kurssprung. Das bewegt die beiden wichtigsten Edelmetalle aktuell und so sind die weiteren Aussichten.

Am vergangenen Freitag war Gold zum ersten Mal in der Lage, aus einer charttechnisch aussichtsreichen Position über die Marke von 2.500 US-Dollar zu steigen und ein neues Hoch zu markieren. Am Dienstag setzte sich diese Bewegung fort und der Preis des Edelmetalls erreichte bei 2.570 US-Dollar ein neues Hoch. Das sorgt aktuell für die Rallye:

Das treibt Gold auf einen neuen Rekord

Besonders drei Faktoren sind für die Gold-Rallye in den vergangenen Wochen verantwortlich:

1. Der US-Dollar zeigte sich zuletzt schwach, was positiv für Gold ist

2. Die Nachfrage der Notenbanken nach dem Edelmetall ist weiter ungebrochen hoch

3. Geopolitische Spannungen und die US-Wahl stellen große Unsicherheitsfaktoren dar

Bei allen drei Faktoren scheint aktuell keine Entspannung der Lage in Sicht, sodass das Umfeld weiter positiv für Gold bleibt. Doch wie kann es konkret weitergehen?

Geht die Gold-Rallye weiter? Silber vor wichtigem Kurssprung?

Angesichts des positiven Momentums des Edelmetalls und der oben genannten Faktoren stehen die Chancen gut, dass im Zuge der aktuellen Bewegung weitere Rekordhochs markiert werden können.

Derweil steht das zweitwichtigste Edelmetall Silber vor der psychologisch wichtigen Marke von 30 US-Dollar. Schafft man den Sprung über den Widerstand, winkt ein Anstieg in Richtung der Jahreshochs und eine potenziell noch stärkere Rallye, wenn das allgemeine Umfeld positiv bleiben sollte.

Dementsprechend optimistisch dürfen Anleger aktuell für Edelmetalle sein, trotz der starken Aufwärtsbewegung, die Gold und Silber im Jahresverlauf bereits geliefert haben.

