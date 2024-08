Schon im nächsten Monat könnte die Apple-Aktie eine Rallye starten, die das Wertpapier in bis jetzt einmalige Höhen katapultiert. Für den möglichen Kurssprung gäbe es vor allem einen Grund. Sollten sich Anleger jetzt noch schnell mit dem Titel eindecken?

So ganz weit weg ist diese magische Marke nicht mehr. Noch um die 20 Prozent ist die Aktie des Tech-Giganten Apple davon entfernt, das erste Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über vier Billionen US-Dollar zu werden – vor Konkurrenten wie Microsoft oder Nvidia. Dabei sah es nach dem Tech-Abverkauf Anfang August gar nicht mehr so aus, als ob ein Titel diese Marke in nächster Zeit erreichen könnte. Apple hat aber noch ein Ass im Ärmel.

Künstliche Intelligenz als Umsatztreiber für Apple

Und natürlich hängt der mögliche Gewinnsprung der Apple-Aktie mit dem Thema Künstliche Intelligenz (KI) zusammen. Bisher hatte der Konzern mit dem Apfel-Logo nämlich noch keine eigenen Smartphones mit KI-Tools auf den Markt gebracht. Das sollte sich aber schon im September ändern, wenn das Unternehmen seine nächste iPhone-Generation an Mann und Frau bringt. Die Geräte sollen dann nämlich die KI-Suite „Apple Intelligence“ unterstützen. Die Plattform soll dabei ein wichtiger Teil des Betriebssystems iOS 18 sein.

Upgrade-Zyklus bei Apple-Geräten voraus

Anleger sehen jetzt schon eine Chance bei Apple, denn die neuen KI-Features könnten zu einem Upgrade-Zyklus führen, bei dem viele Besitzer von alten iPhones auf neue Geräte umsteigen. Konkret geht beispielsweise JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee davon aus, dass Apple im nächsten Geschäftsjahr 2025 bei den iPhone-Verkäufen ein Plus von zehn Prozent auf 244 Millionen Einheiten verzeichnen könnte.

Das Wachstum könnte dabei noch ausgedehnter ausfallen, denn „Apple Intelligence“ wird auch auf Macs verfügbar sein. Laut Experten könnte der Markt für generative KI-Computer allein von jährlich 48 Millionen Stück im Jahr 2024 auf über 205 Millionen im Jahr 2028 ansteigen.

Sollten Anleger jetzt noch schnell bei Apple zuschlagen?

Für Anleger könnte sich ein Investment in Apple-Aktien also jetzt noch lohnen, bevor der Wachstumszyklus möglicherweise in einem Monat startet und den Titel tatsächlich als erster Player die Marke von vier Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung knackt.

Die Aktie von Apple finden Sie dabei auch im Tech-Giganten Index von BÖRSE ONLINE. Der Investmentansatz setzt gleich auf verschiedene Big Player der Technologiebranche, die alle noch die Chance haben, mal mehr als besagte vier Billionen US-Dollar wert zu sein.

Lesen Sie auch: BigShort-Investor Burry verkauft massiv – doch auf diese wenigen Aktien hat er es jetzt abgesehen

Oder: Jetzt Aktien kaufen, bevor es zu spät ist? Warum die Börsen bald deutlich steigen könnten

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.