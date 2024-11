Die Analysten von Goldman Sachs haben kürzlich eine Prognose für die Entwicklung des Goldpreises bis zum Ende des Jahres 2025 veröffentlicht. So hoch hinaus soll es mit dem Edelmetall in den kommenden Monaten gehen und darum könnte sich jetzt noch ein Kauf für Anleger lohnen.

Der Goldpreis hat im Jahr 2024 bisher eine enorme Rallye hingelegt. Seit dem Jahresanfang ging es für das Edelmetall in Euro gerechnet um 35 Prozent nach oben auf neue Rekordstände. Doch laut einer neuen Prognose der Investmentbank Goldman Sachs könnte das noch nicht das Ende des Anstieges gewesen sein.

Goldman Sachs prognostiziert: So hoch steigt der Preis von Gold

Denn bis zum Jahresende 2025 erwarten die Analysten einen Anstieg bis auf 3.000 US-Dollar je Unze. Das entspricht vom momentanen Niveau einem Kursplus von rund zehn Prozent.

Optimistisch macht die Experten dabei besonders das Umfeld der weiter sinkenden Zinsen, in dem Gold als unproduktives Investment attraktiver wird. Weiterhin erwartet das Geldhaus weitere enorme Käufe durch die Notenbanken weltweit (speziell in den Schwellenländern). Letztere hatten die Nachfrage nach dem Edelmetall in den vergangenen zwei Jahren, seit dem Einfrieren der russischen Vermögen nach Beginn des Krieges mit der Ukraine, deutlich angetrieben.

Lohnt sich jetzt noch ein Kauf von Gold?

Dementsprechend kann sich auf Basis der aktuellen Prognose von Goldman Sachs noch ein Kauf von Gold für Anleger lohnen (insofern sich die Schätzung als korrekt erweist). Außerdem als vorteilhaft erweist sich dabei das deutsche Steuersystem, das Investments in physische Anlagen nach zwölf Monaten steuerfrei stellt.

Positiv dazu kommt, dass Goldman Sachs nicht die einzige Institution ist, die sich zuletzt bullisch für den Goldpreis geäußert hat. Werfen Sie dazu einen Blick auf den folgenden Artikel: Erlebt Gold noch eine weitere Mega-Rallye? Analysten mit neuer Mega-Prognose

