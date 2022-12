Die Inflation lässt nach, der Druck auf die Notenbank sinkt. Gute Nachrichten für Goldanleger. Die kommenden Monate sehen rosig aus.

Erleichterung an den Aktienmärkten, Erleichterung auch an den Edelmetallmärkten. Der Konsumentenpreisindex in den USA verzeichnete „nur“ ein Wachstum von 7,1 Prozent und damit weniger, als von Volkswirten erwartet. Nun hätte man vor einigen Monaten noch gedacht, eine schwächer als erwartet ausgefallene Inflation sei schlecht für den Goldpreis.

Doch mittlerweile gilt das Motto: weniger ist mehr. Eine niedrigere Inflation nimmt den Druck von der Notenbank, die Zinsen weiter in dem Tempo anzuheben, das sie über den Sommer hinweg an den Tag gelegt hat. Mit anderen Worten: Der Markt darf nun dank der schwächeren Inflationsdaten damit rechnen, dass die Fed den Fuß vom Gas nimmt. Und das dürfte den Weg für höhere Kurse bei Gold und Silber ebnen.

