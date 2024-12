Kann der Bitcoin nach einem erfolgreichen Jahr auch 2025 Börsianer glücklich machen? Einige Experten scheinen überzeugt davon und versprechen zudem Kursziele, die sich jetzt wahrscheinlich noch kaum jemand vorstellen kann.



Arm an Überraschungen ist der Bitcoin wahrlich nicht. Erst Anfang Dezember konnte der Kurs der Kryptowährung erstmals die Marke von 100.000 US-Dollar überschreiten und bei etwa 108.000 US-Dollar einen neuen Rekord markieren. Der Aufwärtstrend beim Bitcoin scheint momentan nicht wirklich Grenzen zu kennen. Ganz im Gegenteil: Führende Finanzexperten gehen davon aus, dass uns die Kryptowährung im kommenden Jahr mit neuen Rekorden überraschen wird.



Bitcoin-Verdopplung oder noch viel mehr?

Eine der konservativsten Schätzungen, die aber nur in einer insgesamt sehr bullischen Stimmungslage konservativ wirkt, stammt von Matthew Sigel, Leiter der digitalen Vermögensforschung bei VanEck. Er geht in einem Interview bei „CNBC“ davon aus, dass der Bitcoin in seinem Basisszenario bis Ende 2025 auf 180.000 US-Dollar steigen könnte. Mit 200.000 US-Dollar überbieten die Analysten der Investmentbank Bernstein und der Großbank Standard Chartered diese Prognose sogar noch um ein gutes Stück.



Aber auch hier ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Der an der Wall Street sehr bekannte Risikokapitalgeber Tim Draper hält laut der Plattform „Benzinga“ ein Wachstum von um die 250.000 US-Dollar bis zum Ende des kommenden Jahres für möglich.



Bitcoin bald bei einer Million US-Dollar?

Etwas weiter in die Zukunft hat übrigens schon Star-Investorin Cathie Wood, Gründerin von ARK Invest, geschaut. In einem Interview mit dem „New Zealand Herald“ schloss Wood nicht aus, dass der Bitcoin-Kurs bis zum Jahr 2030 auf sagenhafte eine Million US-Dollar steigen könnte. Ob all diese Prognosen eintreffen, steht natürlich noch in den Sternen, Experten gehen jedoch davon aus, dass unter anderem die Einführung von Bitcoin ETFs Anfang 2024 in den USA, eine zunehmende Akzeptanz institutioneller Investoren und eine sich verändernde regulatorische Landschaft die Kryptowährung beflügeln dürften.

