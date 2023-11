Die gute Stimmung beim DAX setzt sich fort: Der Deutsche Leitindex liegt fast ein Prozent im Plus und hat mit Infineon und Siemens Energy gleich zwei Aktien, die heute fast zweistellig performen konnten

So kann es weitergehen: Nachdem der DAX gestern bereits aufgrund guter Inflationsdaten aus den USA optimistisch gestimmt war, geht es heute weiter. Der deutsche Leitindex liegt rund 0,87 Prozent heute im Plus und steht bei 15.745 Punkten. Ähnlich verhält es sich beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50. Der liegt 0,54 Prozent im Plus und steht bei 4.314 Punkten. Kurzzeitig markierten beide Indizes sogar die Höchsten stände seit zwei Monaten.

Nach dem deutlichen Rückgang der US-Teuerungsrate, der am Dienstag eine Börsenrally ausgelöst hatte, signalisierten auch die US-Erzeugerpreise einen nachlassenden Inflationsdruck. Dies verstärkte Hoffnungen der Anleger auf eine weniger strenge Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die versucht, mit Zinserhöhungen die Teuerung in Schach zu halten. „Das gute Wetter scheint wieder da zu sein. Der Markt fängt an, die Möglichkeit von Zinssenkungen in den USA und in Europa einzupreisen", sagte Carlo Franchini, Manager bei der Banca Ifigest in Mailand. Gleichzeitig verzeichneten die US-Einzelhändler nur leichte Umsatzeinbußen, was die Rezessionsängste der Investoren linderte.

Infineon und Siemens Energy Aktien an DAX-Spitze

Unterdessen heben sich heute vor allem Infineon und Siemens Energy beim DAX hervor. Beide Aktien liegen fast zweistellig im Plus und sind damit ganz vorne im deutschen Leitindex. Der Chiphersteller Infineon konnte mit einem Rekordergebnis punkten und traut sich für das neue Geschäftsjahr weiteres Wachstum zu, wenn auch mit geringerem Tempo. Mehr dazu lesen Sie hier.

Bei Siemens Energy stellten die Analysten von Berenberg stellten fest, dass sich die Situation bei Siemens Gamesa nicht verschlechtert habe und sich im Jahr 2024 stärker verbessern werde als erwartet. Um die Windkraft-Tochter wieder profitabel zu machen, soll der Umfang der Geschäftsaktivitäten laut Siemens Energy geprüft werden.

Ansonsten gibt es heute keine größeren Verluste im DAX. Einzig die Aktien von Vonovia und Heidelberg Materials liegen jeweils über ein Prozent im Minus.

