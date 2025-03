Das Edelmetall Gold erlebt momentan eine wahre Rallye. Doch könnte die Goldblase bald platzen? Ein Experte mahnt nun zur Vorsicht und verweist auf eine alte Börsenweisheit von Warren Buffett – mit wenig optimistischen Aussichten für das Edelmetall.

Für Gold könnte es in jüngster Zeit kaum besser laufen. Seit Jahresbeginn liegt der Preis für das Edelmetall in Dollar bereits zehn Prozent im Plus, auf Sicht von einem Jahr sogar über 40 Prozent. Die Gründe dafür sind vielfältig: Geopolitische Unsicherheiten wie die Einführung neuer US-Importzölle, weiterhin bestehende Inflationsängste sowie weltweite Krisen und Sorgen.

In solchen Zeiten fliehen sich Anleger oft in den sicheren Hafen Gold. Das Angebot ist begrenzt, wodurch das Edelmetall ein wertvoller Rohstoff bleibt. Doch nun mahnt ein Finanzexperte zur Vorsicht und verweist auf eine alte Regel von Warren Buffett: "Sei ängstlich, wenn andere gierig sind. Sei gierig, wenn andere ängstlich sind." Doch worauf will er damit hinaus?

Finanzexperte warnt: Jetzt Gold zu kaufen ist keine gute Idee – das steckt dahinter

Gegenüber "CNBC" erklärte kürzlich Lee Baker, ein zertifizierter Finanzplaner, dass Anleger derzeit gut beraten seien, auf die alte Buffett-Regel zu hören. „Ich habe das Gefühl, dass alle langsam gierig werden, wenn es um Gold geht“, so Baker. Er rät konkret dazu, dass Anleger in einem diversifizierten Portfolio nicht mehr als drei Prozent ihres Kapitals in Gold investieren sollten.

Der Grund: Viele Anleger werden aktuell von den hohen Kursgewinnen angelockt und investieren dann einen großen Betrag. Dabei könnten sie laut dem Experten aber den Fehler begehen, jetzt teuer zu kaufen und irgendwann billig verkaufen zu müssen. Konkret sagte Baker: „Wenn Sie mit Gold Geld verdienen wollen, müssen Sie es kaufen und verkaufen – und das hoffentlich zum richtigen Zeitpunkt. Und wenn Sie jetzt einsteigen, kaufen Sie dann zu einem Höchstpreis? Ich weiß es nicht.“

Weiter führte er aus: "Meiner Meinung nach gibt es keinen Grund, warum Gold weiterhin einen signifikanten Aufwärtstrend haben sollte, es sei denn, es kommt zu einem langwierigen Krieg, was ich natürlich nicht hoffe".

Jetzt Finger weg von Gold?

Neben Experten wie Baker gibt es derzeit auch optimistischere Stimmen. So haben die Analysten von Goldman Sachs ihr Jahresendziel für Gold 2025 auf 3.100 US-Dollar angehoben. Die UBS hält sogar 3.200 US-Dollar für möglich. Das entspräche einem Aufwärtspotenzial von rund zehn Prozent.

Baker hat jedoch eine Alternative für Anleger, die unsicher sind. Er empfiehlt, in Gold etwa über einen Fonds zu investieren oder aber in Goldminenunternehmen, anstatt direkt physisches Gold zu kaufen. Denn Fonds und Aktien seien im Allgemeinen liquider, falls ein Anleger die Anlage einmal verkaufen müsse. Anleger mit viel physischem Gold hätten zudem den zusätzlichen Aufwand, es sicher zu lagern und zu versichern. Denn die Versicherung könne Anleger ein bis zwei Prozent oder mehr des Goldwertes pro Jahr kosten.

Ob der Höhenflug von Gold weitergeht oder eine Korrektur bevorsteht, bleibt abzuwarten. Doch eines ist sicher: Anleger sollten sich der Risiken bewusst sein – und vielleicht doch auf Warren Buffett hören.

Letztlich bleibt Gold ein Krisenschutz – aber ob sich der derzeitige Höhenflug fortsetzt, ist ungewiss. Anleger sollten daher genau abwägen, ob und in welcher Form sie Gold in ihr Portfolio aufnehmen.

