Kann der DAX am Freitag noch weiter steigen nachdem die Aktien von Nvidia und Co. am Donnerstag deutlich gefallen sind? Außerdem im Fokus: Rheinmetall und Tesla.

Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag den dritten Tag in Folge gestiegen. "Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA sorgen für ein stabiles Umfeld", schreibt die Landesbank Helaba in einem Marktkommentar. Am Vortag hatte eine rückläufige Teuerung in den USA im Juni erneut die Erwartung baldiger Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed befeuert.

Der Leitindex DAX stieg im frühen Xetra-Handel am Freitag um 0,2 Prozent auf 18.568 Zähler. Damit winkt nun ein Hoch seit Anfang Juni. Auf Wochensicht steuert der Dax auf ein Plus von einem halben Prozent zu. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gewann am Morgen 0,2 Prozent auf 25.790 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 tendierte ebenfalls gut behauptet.



Aktien von Rheinmetall im Fokus

Die Aktien von Rheinmetall orientieren sich am Freitag vorbörslich an ihrer 50-Tage-Linie. Während dieser mittelfristige Indikator bei 512,75 Euro verläuft, wurden die Aktien vorbörslich auf der Plattform Tradegate zu 512,30 Euro gehandelt. Im Xetra-Vergleich war dies ein moderater Anstieg um 0,33 Prozent. Seit etwa einem Monat liegt der Kurs unter der Linie. Versuche, sie zu überwinden, sind immer wieder gescheitert.

Die Aktie bleibt wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und anziehender Verteidigungsausgaben im Blickfeld der Anleger. Händler verwiesen am Morgen auf letzte Aussagen des Unternehmens vor den anstehenden Zahlen, wobei beschleunigtes Wachstum und die solide Auftragslage betont worden seien.

Konzernchef Armin Papperger sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", dass er für dieses Jahr ein 40-prozentiges Umsatzwachstum erwartet. Zudem geht er davon aus, dass sich der Krieg in der Ukraine noch lange hinziehen kann. Am Vortag war der Nato-Gipfel zu Ende gegangen.

US-Geheimdienste sollen einem Bericht des US-Senders CNN zufolge Anfang des Jahres zudem Pläne der russischen Regierung zur Ermordung von Rheinmetall-Chef aufgedeckt haben.

Aktien von Tesla im Fokus

Die Aktien von Tesla haben nach einem skeptischen Kreisebericht ihrer Erholungsrally seit Anfang Juli Tribut gezollt. Die Papiere des Elektroautobauers sackten am Donnerstag um 4,9 Prozent auf 250,46 US-Dollar ab und zählten damit zu den Schlusslichtern im Nasdaq 100. Der Technologie-Index büßte an einem ohnehin von Gewinnmitnahmen geprägten Handelstag zuletzt 1,7 Prozent ein.

Tesla verschiebe das Debüt seines geplanten Robotaxis von August auf Oktober, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Damit solle den Teams, die an dem Projekt arbeiten, mehr Zeit für den Bau weiterer Fahrzeugprototypen gegeben werden, hieß es.

Trotz des Kursrutsches am Donnerstag steht bei den Papieren von Tesla seit Monatsbeginn gerechnet immer noch ein Plus von knapp 27 Prozent zu Buche. Seit Jahresbeginn aber haben die Papiere lediglich fast ein Prozent gewonnen. Der Nasdaq 100 hingegen ist in diesem Zeitraum um gut ein Fünftel gestiegen.

