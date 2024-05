Nach der starken Vorwoche startet der deutsche Leitindex etwas verhaltener in die Woche. Doch könnte es der DAX diese Woche sogar über 19.000 Punkte hinaus schaffen? Außerdem: Warum die Aktien von Zalando und Porsche im Fokus stehen

Nach einer sehr starken Vorwoche kommt der DAX am Montag an sein Rekordhoch erst einmal nicht mehr heran. Derzeit liegt der deutsche Leitindex 0,3 Prozent im Minus und steht bei 18.715 Punkten. Der am Freitag erreichte Höchststand bei gut 18 845 Punkten bleibt gleichwohl in Sicht. Ähnlich sieht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 aus, der 0,28 Prozent im Minus liegt und bei 5.070 Punkten steht. Der etwas lustlose Handel zum Wochenstart sei in Anbetracht der zuletzt vollzogenen Kursrallye und dem daraus entstandenen luftigen Kursniveau nicht weiter verwunderlich, schrieb der Finanzmarktexperte Andreas Lipkow.

Im Verlauf der Woche warten noch einmal viele Quartalszahlen von Unternehmen auf die Anleger zur Einordnung. Besonders wichtig sind zudem am Mittwoch die US-Inflationsdaten als maßgeblicher Faktor für die weitere Zinsentwicklung. Noch ist unsicher, wann die US-Notenbank mit Zinssenkungen beginnt.

Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets kann sich im DAX die Marke von 19 000 Punkte in dieser Woche vorstellen, „wenn die Inflationsdaten aus den USA die Möglichkeit von zumindest einer Zinssenkung der Fed noch vor der Präsidentenwahl im November zurückbringen."

Porsche-Aktie steigt im DAX – doch was ist bei Zalando los?

An der DAX-Spitze steht von der Performance derzeit die Porsche-Aktie mit einem Plus von fast zwei Prozent.

Automobil-Aktien waren zu Beginn der Woche europaweit gefragt, auch Continental konnte profitieren. Das Schlusslicht bildete hingegen die Zalando-Aktie mit einem Minus von über drei Prozent.

Mit Material von dpa-afx

Lesen Sie auch:

Genialer Buffett-Indikator: Diese Kennzahl verrät ihm, ob er eine Aktie kaufen oder verkaufen soll

Oder:

Morningstar: Kaufen Sie diese 10 unterbewertete Growth-Aktien wie Microsoft, TSMC oder Berkshire