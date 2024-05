Die US-Experten von Morningstar verraten, welche 10 Growth-Aktien sie jetzt zum Kauf empfehlen. Warum Aktien wie Microsoft, TSMC oder auch Warren Buffetts Berkshire Hathaway immer noch unterbewertet sind.

Morningstar: Diese 10 Growth-Aktien sind unterbewertet

1. Autodesk

2. Coloplast

3. ServiceNow

4. RELX

5. Microsoft

6. Berkshire Hathaway

7. Tyler Technologies

8. Taiwan Semiconductor Manufacturing

9. Airbus

10. AstraZeneca

So schreibt Morningstar dazu auch: "Seit Ende März 2024 ist der Morningstar US Growth Index bis zum 7. Mai um fast 6 Prozent gesunken. „Nach diesem Rückgang und einigen bescheidenen Anstiegen unserer fairen Bewertungen werden Aktien in der Wachstumskategorie jetzt nahe den fairen Werten gehandelt“, bemerkt der Senior von Morningstar US-Marktstratege Dave Sekera."

Aktien von Microsoft, TSMC, Warren Buffetts Berkshire und Co jetzt kaufen?

Dabei ist die Growth-Aktie mit der stärksten Unterbewertung laut Morningstar die Autodesk-Aktie. Dazu schreiben die Analysten: "Das Softwareanwendungsunternehmen Autodesk führt unsere Liste der besten Wachstumsaktien zum Kauf in diesem Monat an. „Wir betrachten Autodesk als den weltweiten Branchenstandard für computergestützte Designsoftware“, sagt Morningstar-Analystin Julie Bhusal Sharma, und wir glauben, dass das Unternehmen weiterhin an der Spitze der Branchentrends bleiben wird." Für Morningstar liegt der faire Wert der Autodesk-Aktie derweil bei 275 Dollar und bietet somit 26 Prozent Potenzial.

Ebenfalls unterbewertet laut Morningstar ist die Microsoft-Aktie. Dazu schreibt Morningstar: "Wir glauben, dass Microsoft aufgrund seiner starken Bilanz, steigenden Umsätzen und hohen und wachsenden Margen über eine ausgezeichnete Finanzkraft verfügt." Das Kursziel der Microsoft-Aktie setzte Morningstar auch wegen des starken Cloud-Geschäfts mit Azure von 420 Dollar auf 435 Dollar was noch ein Kurspotenzial von 6 Prozent bedeutet.

Auch bei der Warren Buffett-Aktie Berkshire Hathaway sehen die Analysten von Morningstar eine leichte Unterbewertung von 5 Prozent. Das Unternehmen sei weiterhin kerngesund und die zukünftige Übergabe des Managements an die nächste Generation laufe bereits. Anleger können weiter auf die Berkshire Hathaway-Aktie setzen.

Zudem sehen die Analysten bei der Chip- und KI-Aktie von Taiwan Semiconductor noch zukünftiges Potenzial. So schreiben die Experten: "Taiwan Semiconductor wird voraussichtlich vom Wachstum der künstlichen Intelligenz, des Internets der Dinge und von Hochleistungscomputeranwendungen profitieren, das möglicherweise Jahrzehnte anhält." Kurzfristig sieht das Kurspotenzial mit rund 3 Prozent allerdings nicht so hoch aus. Wer dennoch von KI-Aktien profitieren möchte, der wirft mal einen Blick in den BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz Index.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Microsoft, TSMC.