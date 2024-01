Können DAX-Anleger jetzt endlich wieder aufatmen? Was gerade beim deutschen Leitindex passiert und warum die Aktien von Infineon und Siemens Energy abheben

Endlich wieder ein bisschen Aufatmen beim DAX: Nach drei Handelstagen mit Verlusten liegt der deutsche Leitindex derzeit 0,64 Prozent im Plus und steht bei 16.536 Punkten. Gestern musste er über ein Prozent einbüßen. Ähnlich sieht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 aus, der derzeit 0,84 Prozent im Plus liegt und bei 4.440 Punkten steht.

Gestützt auf Kursgewinne bei Luxusgüter- und Chip-Aktien sind Europas Börsen am Donnerstag auf Aufholjagd gegangen. Für gute Stimmung im europäischen und amerikanischen Technologie-Sektor sorgten die Wachstumsziele des taiwanesischen Chipkonzerns TSMC.

Insgesamt agierte die Mehrzahl der Anleger angesichts weiter ungewisser Zinsaussichten jedoch zurückhaltend. Mehrere Notenbanker versuchen derzeit, Erwartungen an den Märkten nach im Jahresverlauf eher frühen als späten Zinssenkungen zu dämpfen. Wie aus den Mitschriften der vergangenen Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorging, bleiben die Währungshüter im Kampf gegen die Inflation wachsam. Der restriktive Kurs müsse für einige Zeit beibehalten werden, hieß es.

Aktien von Infineon und Siemens Energy beim DAX im Fokus

An der DAX-Spitze sind von der Performance derzeit die Aktien von Siemens Energy und Infineon mit einem Plus von je über vier Prozent. Infineon konnte vom positiven Ausblick des taiwanischen Chipkonzerns TSMC profitieren. Die TSMC-Aussagen stützten die Hoffnung, dass es dieses Jahr im globalen Technologiesektor zu einer Erholung kommt, hieß es am Markt.

Das Schlusslicht bildet mit einem Minus von fast drei Prozent derzeit die Aktie von Bayer. Die Papiere verloren, nachdem Hoffnungen auf eine aus Aktionärssicht potentiell wertsteigernde Aufspaltung des Pharma- und Agrarchemiekonzerns gedämpft wurden. Insidern zufolge will sich Konzernchef Bill Anderson vorerst lieber auf operative Verbesserungen in den Divisionen konzentrieren.

