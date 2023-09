Der Bitcoin stieg in dieser Woche mehr als drei Prozent und Ethereum sogar fast fünf Prozent. Doch warum sind Kryptowährungen plötzlich stark, während die Börsen eine schwarze Woche erwischten?

Zwar war es ein langweiliger Sommer für Kryptowährungen, weil sich die Kurse nur wenig bewegten und kaum nach oben gingen. Doch plötzlich kam in dieser Woche Bewegung in den Markt für Bitcoin und Ethereum. Interessanterweise hat das mit einem möglichen Shutdown in den USA zu tun. Während dieser drohende Regierungsstillstand schlecht für die traditionellen Börsen sind, könnten ausgerechnet Kryptowährungen nun davon profitieren. Und das kommt so:

Hoffnung auf ETFs treiben den Markt

Aktuell wartet der ganze Markt darauf, dass ETFs auf Bitcoin und Ethereum zugelassen werden. Während die amerikanische Börsenaufsicht SEC aber noch ihre Bedenken hinsichtlich eines Bitcoin ETFs und Ethereum ETFs basierend auf den realen Coins hat, so gibt es seit Juni bereits einen Bitcoin Futures ETF. Ein Future ist ein Finanzprodukt auf einen Basiswert, wie etwa Bitcoin. Weil diese Futures stärker reguliert sind, hat die SEC hier bereits grünes Licht gegeben. Nun warten aktuell 15 Anträge auf einen Ethereum Futures-ETF darauf, von der SEC bewilligt zu werden. Weil sich diese Woche nun ein Bloomberg-Experte zu Wort meldete, stiegen die Kurse.

Denn Bloomberg-Analysten James Seyffart sagte: Es sehe so aus, "als würde die SEC nächste Woche möglicherweise eine Reihe von Ethereum-Futures-ETFs zulassen.” Insider berichten, dass die SEC noch vor einem möglichen Shutdown Anfang Oktober diese Ethereum Futures ETF bewilligen könnte. "Ether-Futures-ETFs werden höchstwahrscheinlich (90-prozentige Wahrscheinlichkeit) Anfang Oktober auf den Markt kommen”, so die Experten von Bloomberg. Dies treibt dann auch die Hoffnung, dass herkömmliche ETFs auf Bitcoin und Ethereum bewilligt werden und die Kurse dadurch weiter steigen. Doch was sollen Anleger jetzt tun?

So investieren Sie jetzt in Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum

Bei Kryptowährungen gehört der September traditionell zu den schlechtesten Monaten. Meistens verlieren Bitcoin und Ethereum im September, doch diesen Monat sieht das gar nicht so schlimm aus. Die Hoffnung auf die Zulassung der ETFs und auch das bevorstehende Halving im Frühjahr 2024 dürfte die Kurse für Kryptowährungen grundsätzlich eher nach oben treiben. Kryptos bleiben natürlich sehr volatil und es kann immer mal zu starken Einbrüchen kommen. Wer aber längerfristig anlegt und einen Zeithorizont bis mindestens Herbst 2025 mitbringt, der dürfte gute Gewinne mit Kryptowährungen einfahren. Wenn die Zinsen wieder beginnen zu sinken, dürfte das ebenfalls gut für Kryptowährungen sein. Hohe Zinsen sind hingegen nicht so förderlich.

Anleger können auf einzelne Coins setzen oder aber auch auf ein Zertifikat auf unseren BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index. In diesem Korb befinden sich zehn große Coins wie natürlich auch Bitcoin und Ethereum. Außerdem ist unser Index für den diesjährigen Zertifikate Award nominiert. Die Publikums-Abstimmung und mehr Infos zum Award finden Sie hier.

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Das Vorstandsmitglied dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.