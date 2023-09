Trotz einer aktuell eher schlechten Phase beim Bitcoin geht dieser Fondsmanager nun davon aus, dass die Kryptowährung sich bald auf einen Wert von 150.000 US-Dollar aufschwingen wird. Ist das für Anleger die Chance des Lebens oder nur eine vage Spekulation?

Der Bitcoin hat im Jahr 2023 keine allzu gute Figur abgegeben und lieferte sich einen konstanten aber bisher erfolglosen Kampf mit der Marke von 30.000 US-Dollar. Vor allem die hohen und immer weiter steigenden Zinsen hatten die Mutter aller Kryptowährungen zuletzt belastet.

Allerdings ist sich nun Mark Yusko, Hedgefonds-Manager von Morgan Creek Capital Management, sicher, dass Bitcoin binnen kurzer Zeit auf 150.000 US-Dollar steigen kann. Doch was verleitet den Experten zu dieser Prognose? Und ist sie wirklich realistisch?

Hedgefonds-Manager ist sich sicher: Bitcoin steigt auf 150.000 US-Dollar

In einem kürzlich von “The Street” veröffentlichten Interview mit Mark Yusko zeigte sich der langjährige Experte sehr positiv gegenüber der Kryptowährung Bitcoin und das, obwohl diese seit der FTX-Krise mit vielerlei Problemen zu kämpfen hat und hatte.

Yusko geht allerdings davon aus, dass die Probleme im Krypto-Sektor bald vergangenen sein werden, was primär an der Auflage eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA liegen soll. So vermutet der Hedgefonds-Manager, dass die Kryptowährung im Zuge einer Auflage nach einer SEC Erlaubnis bis auf 150.000 US-Dollar durch wachsende Zuflüsse steigen kann.

Bitcoin auf 150.000 US-Dollar – Chance des Lebens oder vage Spekulation?

Allerdings ist die Auflage eines Bitcoin-ETFs durch die SEC weiterhin nicht genehmigt und es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass die Aufsichtsbehörde die Anträge mit einer Deadline bis zum 16. Oktober in den USA erneut ablehnen wird.

Aber selbst wenn ein solches Produkt auf den Markt kommen sollte, müssen die Folgen nicht zwangsläufig ein Bullenmarkt sein. So zeigt eine J.P. Morgan Studie aus dem Sommer, dass vergleichbare BTC-Produkte aus Kanada und Europa wenig bis keinen Einfluss auf den Kurs der Kryptowährung hatten.

Wie geht es mit dem Bitcoin weiter?

Dementsprechend verhalten sollten Anleger mit Blick auf den Bitcoin-Kurs bleiben, selbst wenn hier wirklich eine Genehmigung des Spot-ETFs erfolgen sollte.

Tatsächlich bleibt das wahrscheinlichste, dass die Kryptowährung in ihrer Konsolidierungsbewegung verharren dürfte, solange keine Kürzung der Zinsen in Amerika erfolgt.

