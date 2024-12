Der Bitcoin hat 2024 die magische Marke von 100.000 US-Dollar geknackt. Ist die große Rallye jetzt vorbei – oder fängt sie erst an? Eine künstliche Intelligenz hat auf Basis umfangreicher Analysen herausgefunden, ob sich der Einstieg weiterhin lohnt.

2024 war ein außergewöhnliches Jahr für Bitcoin. Zu Jahresbeginn wurden in den USA Bitcoin-ETFs zugelassen – ein Meilenstein, der die Kryptowährung ins Blickfeld institutioneller Anleger brachte und ihre Akzeptanz weiter förderte.

Zusätzlich erhielt der Bitcoin durch die Wiederwahl von Donald Trump als US-Präsident Rückenwind. Trump, ein bekennender Befürworter von Kryptowährungen, sorgte für zusätzlichen Auftrieb.

Die Krönung: Der Bitcoin durchbrach im Laufe des Jahres die 100.000-Dollar-Marke. Doch stellt sich nun die Frage: Geht es 2025 noch höher? Oder sollten Anleger eher Gewinne mitnehmen, um sich vor einem möglichen Rückschlag zu schützen?

Bitcoin 2025: Kaufen oder abwarten? KI hat die Antwort

Um diese Frage zu klären, ließen wir eine künstliche Intelligenz eine umfassende Analyse durchführen. Der Vorteil einer KI: Sie kann riesige Datenmengen auswerten und in ihre Entscheidung einbeziehen.

Für unser Experiment nutzten wir die wohl bekannteste KI: den Chatbot ChatGPT von OpenAI. Dabei griffen wir auf die Premium-Version GPT-4o zurück.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden die Antworten gekürzt – der Sinn blieb jedoch vollständig erhalten.

Wir fragten die KI daher ganz direkt: Lohnt es sich noch, auf 2025 in den Bitcoin einzusteigen?

ChatGPT: Bitcoin hat kürzlich die 100.000-Dollar-Marke überschritten, was sowohl Optimismus als auch Vorsicht unter Anlegern hervorruft.

Prognosen und Expertenmeinungen:

• Standard Chartered Bank: Analyst Geoff Kendrick prognostiziert einen Bitcoin-Preis von 200.000 USD bis Ende 2025, angetrieben durch institutionelle Investitionen und die Einführung von Bitcoin-ETFs.

• Bernstein-Analysten: Sie erwarten, dass Bitcoin bis Ende 2025 auf 200.000 USD steigen könnte, da es Gold als bevorzugtes Wertaufbewahrungsmittel ablöst.

• Cathie Wood (ARK Invest): Sie sieht das Potenzial für Bitcoin, bis 2030 auf bis zu 1,5 Millionen USD zu steigen, basierend auf Markttrends und Daten. (Anm. der Redaktion: Cathie Wood sieht den Bitcoin mittlerweile bei 3,8 Millionen US-Dollar bis 2030).

Faktoren, die den Bitcoin-Preis beeinflussen:

• Institutionelle Adoption: Die zunehmende Akzeptanz von Bitcoin durch institutionelle Anleger und Unternehmen könnte den Preis weiter steigern. Beispielsweise werden Microsoft und Amazon von Aktivisten aufgefordert, Bitcoin in ihre Finanzstrategien aufzunehmen.

• Regulatorische Entwicklungen: Politische Entscheidungen, wie die Ernennung von Krypto-freundlichen Persönlichkeiten in Schlüsselpositionen, können das Marktvertrauen stärken. Die geplante Ernennung von Paul Atkins zum Vorsitzenden der SEC durch Präsident Donald Trump hat positive Impulse gegeben.

• Marktvolatilität: Historisch gesehen ist Bitcoin für seine Volatilität bekannt. Nach dem Erreichen neuer Höchststände kam es oft zu Korrekturen. Ein kürzlicher Flash-Crash unter 100.000 USD verdeutlicht dieses Risiko.

Risiken und Überlegungen:

• Volatilität: Bitcoin unterliegt starken Preisschwankungen, was zu erheblichen Verlusten führen kann.

• Regulatorische Unsicherheiten: Zukünftige Regulierungen könnten den Markt beeinflussen und die Preisentwicklung beeinträchtigen.

• Marktspekulation: Einige Experten warnen vor übermäßiger Spekulation und möglichen Blasenbildungen im Kryptomarkt.

Fazit Sicherlich erscheint es fast unglaublich, dass der Bitcoin nach dem Erreichen der 100.000-US-Dollar-Marke erneut steigen könnte. Doch dieses Phänomen hat sich in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, als der Bitcoin eine Rekordmarke nach der anderen durchbrach. Es ist also durchaus möglich, dass die Kryptowährung – insbesondere basierend auf den von der KI genannten Faktoren – weiterhin an Wert gewinnen könnte. Nichtsdestotrotz haben auch Marktskeptiker ihre Berechtigung. Sie weisen darauf hin, dass der Bitcoin ein hohes Risiko birgt. Warren Buffett kritisiert beispielsweise, dass Bitcoin keinen echten Wert schafft, da die Kryptowährung nichts produziert. Dieses Merkmal verleiht Bitcoin ein spezifisches Risiko. Zudem bleibt bis heute unbekannt, wer wirklich hinter der Erfindung des Bitcoin steckt. Diese Unsicherheit macht die Kryptowährung anfällig für mögliche Schwankungen – insbesondere, falls diese Information jemals ans Licht kommen sollte. Stand jetzt halten es renommierte Analysten allerdings für möglich, dass sich der Bitcoin 2025 sogar verdoppeln könnte. Anleger, die sich mit der Materie von Kryptowährungen auskennen und diese schätzen, könnten auf den weiteren Anstieg also setzen.

