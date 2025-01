Der Goldpreis steht kurz davor, erneut auf neue Allzeithochs zu steigen. Doch ist das womöglich das Signal für eine massive Rallye? Und damit für Anleger die vermutlich letzte Chance, hier noch einzusteigen?

Gold hat seit der Präsidentschaftswahl in den USA von seinem Höhensturm eine Verschnaufpause eingelegt. Doch in Euro ist das Edelmetall inzwischen wieder auf ein neues Rekordhoch geklettert und auch in US-Dollar könnte das kurz bevorstehen.

Schafft Gold bald ein neues Allzeithoch mit anschließender Rallye?

Doch nach dem Ausbruch auf ein neues Rekordhoch dürfte noch nicht Schluss sein, meint Julia Khandoshko, CEO beim Broker Mind Money. Sie geht davon aus, dass der Preis des Edelmetalls spätestens bis zur Mitte des Jahres 3.000 US-Dollar erreichen kann.

In ihrer Begründung sprach die Expertin vor allem davon, dass der Unsicherheitsfaktor Trump den Kurs von Gold antreiben dürfte. Gerade die steigende Staatsverschuldung und die geplanten Zölle könnten hier der Auslöser sein.

Tatsächlich sprechen außerdem noch weitere Faktoren für steigende Goldpreise wie die Notenbanken, die wieder verstärkt das Edelmetall kaufen, und das Interesse der Anleger aufgrund der hohen Bewertungen an den Märkten.

Letzte Chance zum Einstieg bei Gold?

Dementsprechend ist es jetzt zwar nicht die letzte Chance zum Einstieg bei Gold, doch es gibt viele Argumente, warum das Edelmetall bald deutlich im Kurs steigen könnte. Daher kann es sich für bullische Anleger lohnen, jetzt noch zuzuschlagen, um vielleicht eine Rallye wie 2024 nicht zu verpassen.

Wenn Sie allerdings nicht in physisches Gold, sondern lieber in börsengehandelte Produkte investieren möchten, dann kann sich ein Blick auf den folgenden Artikel bezahlt machen: Die genialste und einfachste Methode mit Gold & Silber günstig reich zu werden

