Diese Aktien profitieren gerade massiv dank einer Nachfrage, die besonders durch Künstliche Intelligenz entfacht worden ist. Dennoch hat diese Werte gerade kaum ein Anleger auf dem Schirm. Kann es sich jetzt lohnen, zuzuschlagen, um sich die Rallye in diesem Sektor nicht entgehen zu lassen?

Künstliche Intelligenz wird ein immer wichtigerer Faktor für die Nuklear- und Uranbranche. Der Grund: die Jahrhunderttechnologie benötigt Unmengen an verlässlich lieferbaren, sauberem Strom. Diesen findet man besonders im Atombereich, was die Aktien dort massiv ansteigen lässt.

Mega-Gewinner dank KI

So verdoppelten sich in der vergangenen Woche die Anteilsscheine des SMR-Entwicklers Oklo. Andere Nuklear-Werte wie BWXT Technologies, Cameco, Constellation Energy oder NuScale markierten derweil allesamt Allzeithochs.

Besonders im Fokus stehen diese Aktien, da Technologieunternehmen das Rennen rund um die ersten kleinen Modulreaktoren (SMR) losgetreten haben. Diese sollen langfristig den Energiebedarf der KI-Projekte sichern, weshalb momentan eine hohe Nachfrage nach Versorgungsverträgen mit den jeweiligen Unternehmen herrscht.

Auch das US-Militär hat bereits angekündigt, Modulreaktoren für eigene strategische Zwecke verwenden zu wollen. Durch das Interesse der Regierung dürften zusätzlich noch Fördergelder in diesen Markt fließen, vermutet man.

Diese Top-Aktien hat jetzt keiner auf dem Schirm

Dementsprechend profitieren einige Aktien aktuell massiv durch den Nachfrageboom, ausgelöst von KI, aber kaum ein Anleger hat sie auf dem Schirm. Daher kann es sich jetzt für Anleger lohnen, einen etwas genaueren Blick auf Werte aus dieser Branche zu werfen. Einige spannende sind:

Cameco Corporation

BWX Technologies

Uranium Energy Corp

NexGen Energy Ltd

IHI Corporation

Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

Denison Mines Corp



HitachiLtd.

Wer dagegen breit gestreut investieren will, der kann das mit ETFs tun. Aktuell der Fonds mit dem meisten Volumen in Deutschland ist der VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (WKN: A3D47K).

