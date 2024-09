Der Goldpreis steigt von einem Rekordhoch zum Nächsten. Über das Wochenende hat das Edelmetall erneut einen Anstieg zu neuen Hochs geschafft. Doch wie geht es jetzt weiter? So hoch kann Gold laut Meinung einiger Experten noch steigen und darum könnte sich jetzt noch ein Einstieg lohnen.

Der Goldpreis ist in den vergangenen Wochen immer weiter gestiegen. Besonders die Aussicht auf Zinssenkungen beflügelt das Edelmetall dabei, aber auch einige andere Faktoren sorgen aktuell für den Anstieg:

Mega-Rallye bei Gold setzt sich fort

Denn aktuell steht Gold auch nur noch knapp von 2.600 US-Dollar entfernt, da die weltweiten Notenbanken ihre Kaufwelle bei dem Asset massiv fortsetzen. Besonders Staaten aus den Emerging Markets wie China oder die Türkei kaufen wöchentlich mehrere Tonnen.

Grund dafür ist der Wert des Goldes in einer immer mehr auf Schulden basierende Welt. Gerade der US-Dollar, dem Rekordschulden gegenüberstehen, steht hier im Fokus und international wollen sich die Staaten von den USA und seiner Leitwährung unabhängiger machen.

Das führte bisher dazu, dass Anleger mit Gold innerhalb der vergangenen zwölf Monate 33,5 Prozent an Wertsteigerung erzielen konnten. Doch das muss noch längst nicht alles gewesen sein – zumindest laut einigen optimistischen Experten.

So kann es mit dem Goldpreis jetzt noch weitergehen

So haben im Verlauf des Jahres die Bank of America und die Citibank beide ein Kursziel von 3.000 US-Dollar je Unze für den Goldpreis verhängt. Neben den aktuell treibenden Faktoren ist ein wichtiger Grund für den Anstieg laut den Geldhäusern die steigende globale Unsicherheit in Bezug auf Konflikte & Co.

Außerdem sieht es aktuell bei Gold charttechnisch exzellent aus. Nachdem man in einer kräftigen Bewegung die Marke von 2.500 US-Dollar nach einigen ersten Tests durchbrochen hat, ist der Weg nach oben offen, sodass sich eine Spekulation auch für Investoren anbieten kann, die jetzt erst einsteigen.

TradingView Gold Chart 1 Jahr

Lesen Sie auch:

