MicroStrategy hat als Unternehmen mit dem weltweit größten Bitcoin Bestand erneut Coins der Mutter aller Kryptowährungen gekauft. Ist das ein Kaufsignal für die zuletzt deutlich zurückgekommene Währung?

Bitcoin wird als sicherer Hafen nach der wahrscheinlichen Abwendung einer möglichen Bankenkrise wohl nicht mehr gebraucht, scheint es. Bzw. ist das Interesse an der Kryptowährung in den vergangenen Tagen nicht groß genug gewesen, um sie über die Marke von 28.000 US-Dollar zu heben.

Allerdings hat nun der größte institutionelle Besitzer von Bitcoin, MicroStrategy, wieder zugeschlagen und massiv BTC gekauft – Ein Signal den Bitcoin nicht wieder so schnell abzuschreiben?

Börsennotierter Bitcoin-Wall kauft BTC nach Abverkauf ein

So verkündete der ehemalige CEO und weiterhin wichtiger Stake-Holder Micheal Saylor auf Twitter, dass MicroStrategy einen 205 Millionen US-Dollar schweren Kredit an die insolvente Silvergate Bank zurückzahlen konnte. Da dieser wegen der Insolvenz nur mit einem Discount bezahlt werden musste, wurden neue Mittel frei, die unter anderem für einen massiven Kauf von Bitcoin verwendet wurden.

So kaufte der Wal 6500 weitere Coins im Wert von vermutlich 150 Millionen US-Dollar. Doch ist dieser erneute starke Einstieg ein Kaufsignal? Immerhin kann der Bitcoin am Mittwoch bereits wieder um rund vier Prozent zulegen und nähert sich damit seinem Jahreshoch wieder an. Auch wenn es gut aussieht: Charttechnisch würde es nicht verwundern, wenn der Bitcoin nochmal seine 50-Tage-Linie und einen bereits überwundenen Abwärtstrend bei rund 24.000 Dollar nochmal als Unterstützung antesten würde.

Ein Kaufsignal für Bitcoin?

Tatsächlich bisher nicht, denn die negative Nachrichtenlage überwiegt bei den Kryptos aktuell. Zwar zeigt sich Bitcoin gegenüber den News von der Klagewelle der SEC gegen Krypto-Unternehmen noch relativ unbeeindruckt, doch das Abprallen an der Marke von 28.000 US-Dollar hat zu einem deutlichen Fall unter die Marke von 27.000 US-Dollar geführt.

Mit dem Fall dieser Unterstützungslinie ist der Bitcoin nun in einer Warteposition gefangen und wartet auf Nachrichten für einen erneuten Anstieg oder Abverkauf. Für kurzfristige Spekulationen ist die Währung deswegen aktuell wenig interessant. Allerdings stellt die aktuelle Konsolidierung des Kurses einen guten Zeitpunkt für langfristige Investoren dar, sich nochmals die Taschen zu füllen, wenn man an den weiteren Anstieg glaubt.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin

