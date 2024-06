Die Bank of America hat in einer kürzlich veröffentlichten Studie ein neues Mega-Kurziel für Gold verhängt. Das Geldhaus gehört damit zu den bullischsten Stimmen an der WallStreet für das Edelmetall. Darum glaubt die Bank of America an eine Rallye und so stehen die Chancen, dass es tatsächlich zu einem Anstieg kommt.

Gold kämpft aktuell an der Marke von 2.300 US-Dollar um die Aufrechterhaltung des Aufwärtstrends und gegen das Abrutschen in eine größere Korrektur. Doch laut der Meinung der Bank of America dürfte sich das Edelmetall in den kommenden zwölf bis 18 Monaten definitiv positiv entwickeln, denn in einer neuen Studie haben die Analysten ein Mega-Kurziel für Gold ausgegeben.

Neues Mega-Kurziel für Gold von der Bank of America

So soll das Edelmetall bis auf 3.000 US-Dollar anstiegen. Treiber dürften laut den Analysten sinkende Zinsen in den USA sowie eine steigende Nachfrage von institutionellen Investoren sein. Letztere war in den vergangenen Jahren eher niedrig gewesen und könnte bei einem Anstieg einen höheren Goldpreis rechtfertigen.

Außerdem ein positiver Aspekt sind die Nachfrageaussichten angesichts der Pläne der Zentralbanken. Laut einer Umfrage des World Gold Council planen diese in den kommenden Monaten ihre Reserven weiter zu erhöhen. BÖRSE ONLINE hatte bereits in diesem Artikel darüber berichtet.

Kann Gold jetzt deutlich ansteigen?

Doch wie stehen die Chancen, dass es zu einem Anstieg bei Gold kommt? Gut, insofern im Chartbild nicht die wichtige Marke von 2.300 US-Dollar verloren geht und zeitnah die wichtige 50-Tage-Linie bei 2340 US-Dollar zurückerobert werden kann.

Zudem muss die Investmentnachfrage nach Gold weiter steigen – nicht nur, was die von der Bank of America angesprochenen institutionellen Anleger angeht. Privatanleger in den USA und Europa haben sich im ersten Halbjahr sehr mit Käufen zurückgehalten, während die Nachfrage hauptsächlich aus China kam, wie Daten des World Gold Council zeigen. Hier besteht dementsprechend Aufholpotenzial, das zu einem weiteren Treiber für das Edelmetall werden kann.

