Aktuell steigt der Preis von Gold immer weiter. Doch ein anderer Rohstoff, den kaum jemand auf dem Schirm hat, könnte bald richtig durch die Decke gehen und das Edelmetall gnadenlos outperformen. Das müssen Investoren jetzt wissen.

Aktuell erscheint die Rallye bei Gold unaufhaltsam. Doch ausgerechnet der kleine Bruder Silber könnte jetzt das wesentlich spannendere Investment für Anleger sein. Hier könnte der Preis bald durch die Decke gehen.

Dieser Rohstoff könnte bald richtig durch die Decke gehen

Denn durch den Anstieg bei Gold ist Silber ebenfalls deutlich angezogen. Inzwischen so weit, dass das Edelmetall nur noch knapp unter der wichtigen Marke von 32,50 US-Dollar und bereits über dem psychologisch wichtigen Widerstand von 30 US-Dollar notiert.

TradingView Silber Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

Nun könnte das Edelmetall kurz vor einem Ausbruch stehen, wenn die 32,50 US-Dollar geknackt werden können. Besonders die Aussicht auf sinkende Zinsen und die weiterhin globale Unsicherheit hilft dem Kurs dabei. Geht es nach oben, dürften schnell Kurse im Bereich knapp unter 40 US-Dollar möglich sein.

Jetzt Silber statt Gold kaufen?

Dementsprechend könnte der Silberpreis bald regelrecht explodieren und Gold deutlich outperformen. Sollten Anleger daher jetzt Silber statt Gold kaufen?

Grundsätzlich kann sich das für chanchenorientierte Anleger lohnen, wenngleich die Aussichten für Gold ebenfalls weiter exzellent sind (mehr dazu in diesem Artikel). Allerdings winken bei einer Anlage in Silber deutlich höhere Risiken.

So ist das Edelmetall im Vergleich zu Gold nicht nur schwankungsanfälliger, sondern hängt auch deutlich mehr von der Wirtschaftsentwicklung ab. Während nur rund 10 Prozent der Goldnachfrage von der Industrie bestimmt wird, sind es bei Silber rund 50 Prozent. Gerade vor dem Hintergrund einer Rezession in den USA könnte es hier also jederzeit einen Einbruch geben. Daher bietet sich ein Investment nur als Beimischung und nur für spekulative Anleger an.

