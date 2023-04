In etwa einem Jahr findet beim Bitcoin das Halving, das vielleicht größte regelmäßige Event der Kryptoszene statt, welches regelmäßig zu Kurssprüngen führt. Doch wie verläuft der Weg bis dahin? Und sind nach dem Halving wieder neue Rallyes bei Kryptowährungen in Sicht?

Nachdem die Kälte des Krypto-Winters mit der Pleite von FTX erst so richtig eingesetzt hat, sehnen sich viele Bitcoin-Anleger nach dem Halving. Denn dadurch wird das Angebot an neu geschürften Bitcoin künstlich verknappt, was mittelfristig stets zu einer deutlichen Wertsteigerung geführt hat. Denn der legendäre Erfinder des Bitcoin, Satoshi Nakamoto setzte im Bitcoin-Code fest, dass beim Halving, welches sich auf eine bestimmte Block-Anzahl bezieht, aber grundsätzlich etwa alle 4 Jahre stattfindet, die Menge an neu ausgeschütteter Bitcoin halbiert wird.

Doch wie wird sich das Halving diesmal auf den Kurs von Bitcoin auswirken und wie sieht es eigentlich auf dem Weg dorthin für die Kryptowährung aus? Immerhin ist noch etwa ein Jahr Zeit bis zu dem großen Event.

Bitcoin – Der Weg könnte steinig werden

Tatsächlich könnte der Weg bis zum Halving nämlich relativ steinig werden und es gibt noch einige Möglichkeiten eines Abverkaufes. So macht der Kryptowährung nicht nur die aktuelle Zinssituation zu schaffen, sondern auch die Klagewelle der SEC gegen verschiedene Krypto-Unternehmen.

Dementsprechend dürfte es noch etwas unruhig werden, vor allem vor dem Hintergrund, dass der weltgrößten Kryptobörse Binance immer wieder Betrug vorgeworfen wird, was die Möglichkeit eines neuen FTX-Momentes nicht ausschließt.

Übrigens: Wer in Kryptowährungen investieren möchte, der kann sich auch ein Zertifikat auf den BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index kaufen. Denn mit diesem Produkt setzen Anleger auf zehn große Kryptowährungen.

Wie geht es nach dem Halving weiter?

Aber was ist, wenn der Weg zum Halving endlich überstanden ist? Können Anleger dann mit Kurssprüngen rechnen, auch wenn es davor wenig danach aussah?

Die Antwort ist: vielleicht. Anleger dürfen am Tag des Halvings keine großen Kurssprünge erwarten, vor allem dann nicht, wenn das makroökonomische Umfeld ähnlich schwierig sein sollte wie in diesem Jahr.

Trotzdem dürfte sich der Zyklus des Bitcoins mittelfristig durchsetzen und Kurssteigerungen können erwartet werden. Bislang war es so, dass der Bitcoin irgendwann in den 12 Monaten nach dem Halving eine deutliche Rallye startete, welche aber ziemlich genau ein Jahr nach dem Halving immer ein vorläufiges Ende fand.

Allerdings sei dabei nicht gesagt, von wo aus sich diese Steigerungen bewegen werden, weshalb Anleger definitiv nur dabei sein sollten, wenn sie langfristig an die digitale Währung glauben. Für Spekulanten ist ein möglicher Trade bislang mit zu viel Unsicherheit behaftet.

Lesen Sie dazu auch: 5 Kryptowährungen für die Ewigkeit – Buy & Hold forever

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.