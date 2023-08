Wer sich die Wert-Entwicklung des Bitcoin ganz genau anschaut, der erkennt ein Muster: In gewissen Monaten ist es sehr lukrativ, in den Bitcoin und Kryptowährungen zu investieren und in manchen sollten man es bleiben lassen. Was Anleger davon lernen können.

Der September ist kein guter Monat für den Bitcoin. Von 13 Jahren, die der Bitcoin an Börsen handelbar ist, waren lediglich 4 Monate September positiv, die anderen neun fielen alle negativ aus. Wer im September in Bitcoin investiert, musste im Schnitt mit minus 5,3 Prozent jeden September rechnen.

Angenommen, man hätte nur am 1. September eines jeden Jahres Bitcoin gekauft und immer am 30. September wieder verkauft, so würde man nun nach 13 Jahren auf einem Verlust von 60 Prozent sitzen. Ganz anders sieht es im besten Monat November aus: Wer an jedem 1. November in den Bitcoin investiert und am 30. November wieder verkauft hätte, der würde nun auf einem Gewinn von 615 Prozent sitzen.

Bitcoin Rendite nach Monaten - Die große Tabelle

www.tradingview.com Bitcoin Rendite nach Monaten

In der obigen Tabelle haben wir alle verfügbaren Daten des BraveNewCoin Liquid Index for Bitcoin bei Tradingview analysiert. Heraus kam, dass sich ein Investment in gewissen Monaten bei der Kryptowährung Bitcoin mehr lohnt, als während anderen. Und dies hat auch Auswirkungen auf andere Kryptowährungen wie Ethereum und Co. Zwar laufen nicht alle Altcoins immer genauso wie der Bitcoin, doch bei den meisten ist dies der Fall. Im großen und ganzen bestimmt der Bitcoin, wohin es für die Kryptowährungen geht.

Doch was können Anleger jetzt daraus ableiten? Es ist wohl nicht ratsam, nur nach Monaten zu investieren. Denn manche sehr hohen Renditen aus den frühen Jahren des Bitcoin verzerren das Bild. Lässt man die 469 Prozent Plus im November 2013 aus der Rechnung raus, so läge das Plus im November insgesamt lediglich bei 37 Prozent.

Deswegen können Anleger schwächere Monate mal nutzen, um vorher Teilgewinne zu veräußern und dann später gegebenenfalls günstiger wieder einzukaufen. Auch sollte man sich nicht wundern, wenn Kryptos im August und September mal nicht so gut laufen.

Insgesamt lohnt sich aber sicherlich eher ein Cost-Average-Ansatz. Zudem können Anleger mit einem Zertifikat auf den BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index investieren. In diesem befinden sich neben Bitcoin und Ethereum acht weitere große Kryptowährungen. Seit Auflage im Dezember 2022 erreichte der Index ein Plus von 32,5 Prozent.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Das Vorstandsmitglied dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.