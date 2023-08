Eine Burggraben-Aktie zeichnet sich durch einen immensen Vorteil gegenüber der Konkurrenz aus und kann deswegen besser performen. Dieser US-Wert bringt zugleich 36 Prozent Kurspotenzial und eine Dividendenrendite von 4,72 Prozent mit.

Das US-Analysehaus Morningstar beschäftigt sich laufend mit unterbewerteten Aktien und mit den sogenannten Burggraben-Aktien. Und jetzt hat Morningstar einen Leckerbissen ausgepackt. Denn die Analysten schreiben: "U.S. Bancorp ist eine der größten Regionalbanken in den Vereinigten Staaten. Die Aktien erholten sich nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal, dennoch sind sie unseres Erachtens nach wie vor deutlich unterbewertet. Die Bank erhält ein breites Economic Moat-Rating und vorbildliche Noten für die geschickte Kapitalallokation des Managements. Die Aktie landet auf unserer Liste der 10 besten Unternehmen, in die man jetzt investieren sollte, und ist eine der vier Aktien, die Dave Sekera, Chef-US-Marktstratege bei Morningstar, im dritten Quartal kaufen möchte."

Doch was zeichnet die Aktie von U.S. Bancorp genau aus?

36 Prozent Kurspotenzial und 4,72 Prozent Dividendenrendite mit dieser Burggraben-Aktie

Die US-Regionalbank hat laut Morningstar den fairen Wert bei 53 Dollar. Aktuell notiert die Bank-Aktie bei knapp 39 Dollar und bringt somit 36 Prozent Kurspotenzial mit. Zudem winken laut Prognosen mindestens 4,72 Prozent Dividendenrendite bei der U.S.Bancorp-Aktie. Morningstar berichtet davon, dass die Dividende sogar bei über 5,0 Prozent liegen kann. Im Chart sieht der kurzfristige Trend positiv aus und das Papier konnte die 50-Tage-Linie überwinden. Allerdings befindet sie sich noch unter der 200-Tage-Linie. Für einen vollkommen intakten Trend sollten Anleger ein überspringen der 200-Tage-Linie abwarten.

Der Burggraben der U.S.Bancorp Aktie

"U.S. Bancorp ist einer der effizienteren Betreiber, die wir abdecken, dank seines traditionellen Bankgeschäfts sowie seiner vorteilhaften Mischung aus hocheffizienten Nichtbankgeschäften", schreibt Morningstar und vergibt damit das Wide Moat Rating für die US-Aktie.

Dabei führen die Experten ins Feld, dass U.S.Bancorp den Gewinn 2023 um 22 Prozent steigern kann. Danach könnte der Gewinn wegen geringerer Zinseinnahmen bei einer unterstellten Leitzinssenkung in den USA etwas geringer für 2024 und 2025 ausfallen. Aber die Experten betonen: "Wir prognostizieren eine durchschnittliche Rendite auf das materielle Eigenkapital von etwa 14–15 Prozent über den gesamten Zyklus – etwas weniger als das, was U.S. Bancorp in der Vergangenheit erreichen konnte – im Vergleich zu unseren geschätzten Eigenkapitalkosten für die Bank von 9 Prozent."

Zudem dürfte die Aktie durch die Übernahme der Union Bank profitieren, muss aber in den kommenden Jahren mehr Kapital aufbauen und hier auch mit den Regulierungsbehörden zusammenarbeiten.

