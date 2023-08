Mit dem September steht der mit Abstand schlechteste Börsenmonat des Jahres vor der Tür. Und auch beim Bitcoin und bei Kryptowährungen ist der September der schlechteste Monat. Sollte man seine Coins also jetzt noch schnell verkaufen?

Bislang erlebte der Bitcoin 13 mal einen September. Und neun davon fielen negativ aus. Doch das ist kein Zufall: Denn auch an der Börse ist der September mit Abstand der schlechteste Börsenmonat des Jahres. Seit 1959 erwirtschaftete der deutsche Leitindex im September im Schnitt ein Minus von 1,8 Prozent jedes Jahr. Und beim US-Index Dow Jones sind es seit 1896 ganze 1,25 Prozent Minus im Schnitt im September. Doch sollte man deswegen jetzt seine Aktien und Kryptowährungen verkaufen?

Bitcoin vor September verkaufen?

Schaut man sich unsere große Monatsauswertung der Bitcoin-Performance an: Rätsel gelüftet: In diesen Monaten sollten Sie Bitcoin und Kryptowährungen kaufen - und in diesen unbedingt verkaufen! so kann man zu dem Schluss kommen, Bitcoin und Kryptowährungen besser nicht im September zu halten. Denn durchschnittlich stehen seit 2010 im September minus 5,3 Prozent beim Bitcoin zubuche. Da die größte Kryptowährung der Welt einen großen Einfluss auf den Gesamtmarkt der Coins hat, können sich diese seinem Sog meistens nicht entziehen.

Allerdings achten Anleger auf folgendes: Der September kann auch mal positiv ausfallen. Eine Garantie für sinkende Kurse im September gibt es nicht. Und eine interessante Sache fällt auf: War der August beim Bitcoin negativ, so war der September bislang immer negativ. Darauf können Anleger mal achten.

Ob man den Bitcoin und das Zertifikat auf unseren BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index also vor September verkaufen sollte, kann man mit eher ja beantworten. Eine Garantie für einen besseren Einstieg gibt es aber nicht. Man könnte darauf spekulieren, Ende September wieder günstiger einzusteigen. Am besten verkauft man dafür aber nur einen Teil und nicht alle Anlagen. Denn sonst läuft man Gefahr, an einer allfälligen Rallye nicht zu partizipieren.

Und Anleger achten darauf, dass der September nicht nur bei Bitcoin und Kryptowährungen schwach ausfällt, sondern allgemein an den Börsen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Das Vorstandsmitglied dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.