Nach einer ohnehin schon schwachen Woche hat sich der deutsche Leitindex DAX heute kaum bewegt. Was Anleger jetzt wissen sollten und warum unter anderem die Aktien von Daimler Truck und Rheinmetall im Fokus stehen.

Der DAX scheint sich heute kaum vom Fleck zu bewegen. Aktuell liegt er mit 0,3 Prozent leicht im Plus und steht bei 19.495 Punkten. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt 0,3 Prozent im Plus und steht bei 4.948 Punkten, schafft es damit aber immer noch nicht wieder über die schon mal durchbrochene Marke von 5.000 Punkten.

Auf Wochensicht steht der DAX rund ein Prozent im Minus. „Langsam legt sich bleierne Stille auf die Kapitalmärkte", kommentierte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank mit Blick auf die anstehende US-Präsidentschaftswahl. Daher reagierten die Anleger auf Konjunkturdaten weniger als sonst. Das verbesserte Ifo-Geschäftsklima entpuppte sich vor dem Wochenende nicht als nachhaltiger Kurstreiber.

„Seit rund drei Wochen preisen die Finanzmärkte mit Trumps Aufholjagd in Umfragen gegenüber Harris zunehmend das Szenario 'Trump 2.0'-Präsidentschaft ein", schrieb Robert Greil, Chefstratege der Privatbank Merck Finck. Das treibe unter anderem den Goldpreis und die Zinsen für US-Staatsanleihen nach oben. Hierzulande nehmen aber die Ängste zu: „Da Trump wiederholt mit Strafzöllen auf Importe aus der EU droht und die Sorgen vor einem Handelskrieg schürt, befürchten deutsche Industriebetriebe bei einem Trump-Sieg Geschäftsschäden zu erleiden", schrieben die Experten der LBBW.

Ein Lichtblick für die deutsche Wirtschaft kam vom Ifo-Geschäftsklima, das sich im Oktober erstmals nach vier Rückgängen in Folge wieder deutlicher aufhellte als erwartet. Dennoch „sollte dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass die konjunkturelle Situation noch längere Zeit schwierig bleibt", mahnte Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank. Immerhin liefere der Ifo-Index nicht allzu viel Gegenwind für die Zinssenkungsabsichten der Europäischen Zentralbank, hieß es von den Helaba-Experten.

Aktien von Daimler Truck und Rheinmetall im Fokus

Heute stehen unter anderem die Aktien von Daimler Truck und Rheinmetall im Fokus. So bildet die Aktie von Daimler Truck mit einem Plus von fast fünf Prozent derzeit die Spitze im DAX und setzt damit ihre Erholung fort.

Rheinmetall hingegen bildet mit einem Minus von über zwei Prozent derzeit von der Performance her das Schlusslicht im deutschen Leitindex. Der deutsche Rüstungskonzern hat nach eigenen Angaben 20 Schützenpanzer vom Typ Marder an die Ukraine übergeben. „Die Auslieferung ist zum Ende des dritten Quartals 2024 erfolgt", schrieb das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Damit steige die Gesamtzahl der gelieferten Gefechtsfahrzeuge auf etwa 200. Neben Mardern hat Rheinmetall auch Kampfpanzer vom Typ Leopard in die Ukraine verschickt.

Mit Material von dpa AFX

