Weiß Cathie Wood etwas, das wir nicht wissen? Gleich bei vier dieser Aktien hat die legendäre Investorin gestern zugeschlagen

Cathie Wood ist an der Wall Street eine Legende. Da die 67-jährige Chefin von ARK Invest vor allem auf wachstumsstarke Tech-Werte setzt, konnten ihre aktiv gemanagten Fonds während des Tech-Booms herausragend performen. So erzielte ihr Flaggschiff-Produkt, der ARK Innovation ETF, zwischen dem Corona-Tief im März 2020 und dem Hoch im Februar 2021 ein sagenhaftes Plus von über 350 Prozent.

Allerdings: Bis Anfang 2023 verlor dieser ETF seitdem auch über 80 Prozent. Vor allem innovative Tech-Werte hatten es zuletzt nicht leicht. Ein unsicheres Marktumfeld sowie hohe Zinsen belasteten die auf Wachstum ausgerichteten Unternehmen. Cathie Wood ließ sich trotz heftiger Kritik und Gegenwind jedoch nicht beirren und betonte immer wieder, dass sie eine langfristige Strategie mit einem Anlagehorizont von fünf Jahren verfolgt.

Bei diesen vier Aktien hat Cathie Wood jetzt zugeschlagen

Ihre Beharrlichkeit könnte sich auszahlen: Seit Jahresanfang liegt der ARK Innovation ETF bereits wieder rund 18 Prozent im Plus. Und Cathie Wood ist ordentlich unterwegs: Allein gestern, am 13. März, hatte sie gleich bei vier Aktien nachgekauft. Dazu zählt beispielsweise die Streaming-Aktie Roku: Für den ARK Innovation ETF kaufte sie 83.844 Aktien hinzu. Roku nimmt die drittgrößte Position im ETF ein und liegt seit Jahresanfang bereits wieder 35 Prozent im Plus. Außerdem kaufte sie 15.349 Aktien von ihrem absoluten Favoriten: Tesla. Wood ist einer der größten Bullen für das Elon-Musk-Unternehmen. Tesla nimmt nicht nur die größte Position im ARK Innovation ETF ein, sondern findet sich noch in zwei weiteren ihrer ETFs als Position unter den Top 10. Laut Benzinga prognostiziert sie der Aktie bis 2026 ein Kursziel von rund 500 Dollar. Das entspräche jetzt einer Kurschance von fast 187 Prozent.

Außerdem kaufte Wood auf 77.991 Aktien von Block, von dem der ehemalige Twitter-Gründer Jack Dorsey Chef ist. Das Fintech bietet unterschiedliche Zahlungslösungen und ist auch im Krypto-Bereich vertreten. Der Aufschwung des Bitcoins (über 45 Prozent seit Jahresanfang) könnte auch zum Aufschwung von Block beigetragen haben: Die Aktie liegt seit Anfang Januar fast zehn Prozent im Plus, nachdem auch diese im schwierigen Jahr 2022 ordentlich einbüßen musste. Außerdem schlug Wood noch bei Cerus Corperation zu. Von dem Biotech-Unternehmen kaufte sie gestern 2572 Aktien, welches aber nur die 25. Größte Position in ihrem ETF von insgesamt 28 Positionen einnimmt. Da diese Aktie seit Jahresbeginn jedoch 20 Prozent im Minus liegt, könnte man darauf schließen, dass Wood hier vielleicht eine günstige Einstiegsgelegenheit erkannt hat und auf einen baldigen Kursaufschwung hofft.

