Zum Wochenausklang bewegt sich der deutsche Leitindex nur schwer vom Fleck. Unterdessen stehen die Aktien von MTU und Siemens Healthineers im Fokus. Die Hintergründe

Keine wirkliche Bewegung beim DAX: Der deutsche Leitindex steht aktuell fast unverändert bei 18.217 Punkten das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt unterdessen 0,3 Prozent im Minus und steht bei 4.889 Punkten. Damit liegt der Index immer noch entfernt von seiner 5000 Punkte Marke unter die er gefallen ist.



Am Ende einer durchwachsenen Woche und eines schwachen Quartals hat sich der DAX also am Freitag schwer getan mit der Richtungsfindung. Anleger wägten vor den Frankreich-Wahlen ab zwischen politischer Unsicherheit und positiven Vorgaben der US-Börsen.

Eine Stütze für den DAX waren unter anderem Kursgewinne deutscher Autowerte. Von frischen Inflationssignalen gingen zu Wochenschluss keine maßgeblichen Impulse aus: Jene aus Frankreich, Spanien und Italien erfüllten die Erwartungen. Aus den USA kam mit dem PCE-Deflator das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß. Auch dieses erfüllte die Prognosen von Ökonomen.

Im Wochenverlauf steht der DAX mit 0,3 Prozent im Plus, womit er sich tendenziell weiter stabilisiert zeigt. Am letzten Handelstag im Juni steuert der Dax mit Blick aufs erste Halbjahr auf ein Plus von fast neun Prozent zu, das allerdings stark vom ersten Quartal geprägt ist. Im zweiten Jahresviertel hat der Leitindex aktuell um rund 1,5 Prozent nachgegeben.

Anleger blicken zu Wochenschluss kritisch auf die erste Runde der Parlamentswahlen, die am Wochenende in Frankreich ansteht. „Politische Börsen haben kurze Beine - das dürfte auch für die Parlamentswahl in Frankreich gelten", schrieben jedoch am Freitag die Experten der DZ Bank. Für die zweite Jahreshälfte 2024 besteht ihres Erachtens nach weiter Luft nach oben, nicht zuletzt wegen einer weniger restriktiveren Geldpolitik. Dem DAX trauen sie bis zum Jahresende einen Kursanstieg auf etwa 19 500 Punkte zu.

US-TV-Duell sorgt bei demokratischer Partei für Panik, Aktien von MTU und Siemens Healthineers beim DAX im Fokus

Ein Thema war am Freitag auch der wacklige Auftritt von US-Präsident Joe Biden im ersten TV-Duell mit Herausforderer Donald Trump. Mit einem kraftlosen Auftritt weckte Biden auch Zweifel an seiner weiteren Eignung für das Amt. Einem Händler zufolge dürfte dies dazu führen, dass Investoren vermehrt Trumps Wirtschaftspolitik unter die Lupe nehmen, etwa in puncto Zölle.

Unter anderem stehen heute die Aktien von MTU und Siemens Healthineers beim DAX im Fokus. Do bildet die Aktie von MTU mit einem Plus von 3,5 Prozent derzeit die Spitze von der Performance im deutschen Leitindex. Damit ist MTU auf einem Hoch seit April und liegt bereits über 14 Prozent im Plus seit dem Tief am Dienstag.

Siemens Healthineers hingegen bildet mit einem Minus von 1,8 Prozent derzeit von der Performance das Schlusslicht im DAX.

Mit Material von dpa