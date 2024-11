Es tut sich einiges auf dem Kryptomarkt. Und Zahlen von Milliardären zeigen, dass sie teils massenhaft Bitcoin verkaufen und dafür den Ethereum-ETF kaufen. Sollten Anleger dem folgen?

Auch wenn der Bitcoin in den letzten Tagen auf der Stelle trat, so ist die Kursentwicklung in diesem Jahr doch beeindruckend. Allerdings hinkt die Kryptowährung Nummer 2, Ethereum, noch hinterher. Geht es nach den Milliardären, dann ändert sich das bald aber. Wissen die etwa mehr?

Milliardäre verkaufen Bitcoin und kaufen Ethereum-ETF

So zeigen unsere Auswertungen der neuesten 13F-Filings (diese müssen große Investoren in den USA ein Mal im Quartal an die Börsenaufsicht melden), dass zahlreiche Milliardäre bis Ende September 2024 Bitcoin verkauft und dafür den Ethereum-ETF aufgestockt haben.

So hat etwa Point72 Asset Management, eine von Milliardär Steven A. Cohen gegründete Investmentgesellschaft im dritten Quartal 2024 rund 1,7 Millionen Anteile am iShares Bitcoin Trust ETF verkauft. Und damit alles. Point72 Asset Management besaß am Stichtag keine Bitcoin mehr - aber auch keine Ethereum. Ob sich in der Zwischenzeit etwas daran geändert hat, das wissen wir erst im Januar.

Auf der anderen Seite hat Millennium Management LLC, mehr als 18 Millionen Anteile an verschiedenen Ethereum-ETFs im dritten Quartal gekauft. Vorher hatte Millennium Management LLC keinen einzigen Anteil am Ethereum-ETF besessen. Doch auch die Bitcoin-Position wurde vom Milliardäre Israel A. Englander, der hinter dem Unternehmen steckt, weiter ausgebaut.

Doch was bedeutet das nun für Bitcoin und Ethereum und auch für Anleger?

Und lesen Sie danach auch: "Dieses beliebte Asset würde ich meiden!" - So investiert deutscher Börsen-Experte jetzt in Aktien

Bitcoin verkaufen und Ethereum kaufen?

Schließlich gibt es auch noch das bekannte Haus Citadel Advisors LLC von Milliardär Kenneth Griffin. Das Unternehmen verkaufte im dritten Quarta kräftig Bitcoin, besitzt aber weiterhin eine nennenswerte Position. Dafür wurde die Ethereum-Position erstmalig aufgebaut.

Doch was bedeutet das nun für Anleger? Sollte man Bitcoin verkaufen und Ethereum kaufen?

Ja und nein: Es kann nicht schaden, ein paar Gewinne beim Bitcoin mitzunehmen nach der starken Rallye in diesem Jahr. Einen Teil der Gewinne kann man sichern und einen Teil in Ethereum investieren. Denn meistens springt Ethereum erst dann richtig an, wenn Bitcoin einen Großteil seiner Rallye bereits hinter sich hat. Allerdings dürfte auch Bitcoin bis Jahresende noch etwas steigen und nächstes Jahr auch, wenn es nach dem 4 Jahres-Zyklus geht. Doch es kann sein, dass nun die erste Euphorie nach dem Wahlsieg Trumps durch ist und es zu Gewinnmitnahmen kommt.

Es kann also nicht schaden, sich etwas breiter aufzustellen, dennoch sollte unserer Meinung nach der Bitcoin immer noch die größte Position ausmachen. Wenn Sie breit gestreut investieren möchten, dann können Sie das mit dem BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index tun.

Und wenn Sie selbst Ihre Kryptos kaufen möchten, dann finden Sie jetzt die besten Anbieter im BÖRSE ONLINE Krypto Plattformen-Vergleich.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.