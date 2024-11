Diese 14 Aktien dürfen in keinem Portfolio fehlen. Was sie so besonders macht, warum sie fast immer steigen und weswegen es ein riesiges Dividendenwachstum von bis zu 19,43 Prozent pro Jahr gibt.

Diese Aktien wünschen sich Anleger: Sie steigen fast immer, weil sie ihre Gewinne krass steigern können und verwöhnen Anleger mit tollen Renditen. Und weil die Gewinne so stark zulegen, können auch die Dividenden in immer neue höhe geschraubt werden. Und so sollten Anleger sich diese Aktien nicht entgehen lassen:

14 Buy-and-Hold-forever-Aktien mit starkem Dividendenwachstum

Insgesamt sehen Sie in der Liste, wie stark die Aktien in den vergangenen 5 Jahren im Schnitt pro Jahr zulegen konnten und wie stark die Dividende in den vergangenen 5 Jahren im Schnitt pro Jahr gesteigert wurde.

So hat etwa die Allianz zwar "nur" inklusive Dividende um 11,10 Prozent pro Jahr zulegen können, dafür die Dividende aber um starke 8,92 Prozent pro Jahr steigern können. Dazu muss man sagen, dass ja der Corona-Crash sogar in diesen 5-Jahres-Zeitraum fällt. Insgesamt kann sich die Performance der Allianz-Aktie ja auf jeden Fall sehen lassen.

So sollten Anleger aber auch auf diese Dividendenkracher setzen:

Riesiges Wachstum der Dividende

So fällt natürlich auch die Novo Nordisk-Aktie in der Tabelle auf. Das dänische Pharma-Unternehmen konnte in den vergangenen 5 Jahren im Schnitt pro Jahr um 33,3 Prozent zulegen inklusive der Dividende. Und diese Dividende konnte dabei aufgrund von stark gestiegenen Gewinnenum 19,43 Prozent pro Jahr gesteigert werden. Eine typische Win-Win-Situation, die solche Buy-and-Hold-forever-Aktien ausmacht: Denn weil sie so gute Geschäftsmodelle haben und viel Geld verdienen, legen sie im Kurs zu und können oftmals gleichzeitig auch ihre Dividende stark steigern. So verdienen Anleger auf zwei Arten.

Gleiches fällt zum Beispiel auch bei der französischen Luxus-Aktie Hermes auf. Diese steigerte die Dividende in den vergangenen 5 Jahren pro Jahr um starke 40 Prozent und legte auch dank ihr deutlich um 25 Prozent pro Jahr inklusive reinvestierter Dividende zu. So können Anleger bei diesen Buy-and-Hold-forever-Aktien den Zinses-Zins nutzen und viel Geld verdienen.

