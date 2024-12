Tagesgeld und Festgeld bringen nicht mehr die hohen Zinsen wie in den vergangenen Monaten. Doch für Anleger und Sparer ergeben sich neue Chancen. Wie eine sichere deutsche Aktie hohe Zinsen von bis zu 5,85 Prozent p.a. für zwei Jahre bringen kann.

Während die Zinsen auf Tagesgeldern und Festgeldern sinken, können Anleger und Sparer mit einer Aktienanleihe weiterhin garantierte hohe Zinsen kassieren. Denn sofern der Emittent nicht pleite geht, sind die Zinsen bei einer Aktienanleihe garantiert - egal was die Aktie macht. Damit der Erfolg allerdings gelingt und Anleger noch mehr Rendite erwirtschaften, haben wir für die Aktienanleihe eine der sichersten deutschen Aktien herausgesucht:

Sichere deutsche Aktie bietet hohe Zinsen

Denn eine neue Aktienanleihe der HSBC auf die Münchner Rück-Aktie mit der WKN HT0W5J bietet nun für zwei Jahre bis zu 5,85 Prozent Zinsen p.a. Dabei zählt die Rückversicherung Münchner Rück zu einer der sichersten deutschen Aktien. Das Geschäftsmodell ist mehr oder weniger vorhersehbar und die Erträge steigen kontinuierlich. In den vergangenen Jahren ging es für die Münchner Rück-Aktie stetig bergauf und auch jetzt markierte das Papier ein neues Rekordhoch.

Für Anleger der Aktienanleihe ist auch das wichtig. Denn zwar sind die Zinsen garantiert, doch ob man das gesamte Kapital zurückerhält und lediglich einen Teil, das hängt vom Aktienkurs der Aktie am Bewertungstag ab. Sollte die Münchner Rück-Aktie am 27.11.2026 auf oder über dem Basispreis von 430 Euro notieren, dann erhalten Anleger neben den Zinsen auch das gesamte Kapital vollständig zurück.

Und hier geht es direkt zum Produkt

Doch was passiert, wenn der Kurs unterhalb des Basispreises schließt?

Besser als Tagesgeld und Festgeld? Das kann eine Aktienanleihe

Wichtig: Die Münchner Rück hat nichts mit der Aktienanleihe zu tun und die Zinsen werden auch nicht vom Versicherungs-Konzern gezahlt. Der Emittent HSBC hat einfach ein Produkt entwickelt, welches sich auf den Basiswert der Münchner Rück-Aktie bezieht.

Denn falls die Aktie am Bewertungstag unter dem Basispreis liegt, dann gibt es zwar die Zinsen in Höhe von 5,85 Prozent p.a. doch dann gilt Folgendes, wie die HSBC schreibt: "Liegt der maßgebliche Kurs des Basiswerts am Bewertungstag unter dem Basispreis, wird der Basiswert am Rückzahlungstermin in der durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten ganzzahligen Anzahl geliefert. Soweit das Bezugsverhältnis Bruchteile enthält, führen diese zusätzlich zu einer Ausgleichszahlung."

Grundsätzlich muss Anlegern also bewusst sein, dass es bei einer Aktienanleihe - anders als beim Tagesgeld oder Festgeld - auch zu einem Verlust kommen kann. Allerdings erhält man dafür deutlich höhere Zinsen und mit der Münchner Rück setzt man auf eine sichere Aktie. Allerdings ist ein Haken, dass man bei einer Aktienanleihe auf die Dividenden verzichten muss. Zudem ist der Gewinn auf die Höhe der Zinsen gedeckelt. Dafür wirken die Zinsen nach unten wie ein Risikopuffer.

Wer statt einer Aktienanleihe lieber auf Tagesgeld und Festgeld setzen möchte, der findet im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich und im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich stets gute Angebote.

