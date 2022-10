Die kurzfristige Entwicklung an den Börsen bleibt von Unsicherheit geprägt. Langfristig aber setzt sich Qualität durch. Deswegen haben wir hier 30 Aktien für die Ewigkeit. von Florian Hielscher

Wer Aktien als Investment kauft, bringt im besten Fall einen Zeithorizont von mehreren Jahren mit. Dann lassen sich kurzfristige Schwankungen an den Märkten auch besser aussitzen. Einmal kaufen, liegen lassen und nie mehr verkaufen — so lautet die Idee des Ewigkeitsindex. Kurzfristige Kursexplosionen sollte man nicht erwarten. Die ausgewählten Titel verfügen über starke und bewährte Geschäftsmodelle und sind vor allem für langfristige Anleger gedacht. Zu den 30 Werten zählen Tech-Giganten wie Apple und Microsoft, aber auch defensivere Unternehmen wie das skandinavische Forstunternehmen Stora Enso oder Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway.

Weitere Aktien für die Ewigkeit

Ebenfalls für die Ewigkeit qualifiziert sich der Gewürzproduzent McCormick. Die US-Amerikaner erzielten ein solides währungsbereinigtes Wachstum des Quartalsumsatzes zum Vorjahr um sechs Prozent. Unter dem Strich standen dadurch Rekorderlöse. Zwar musste McCormick wegen gestiegener Kosten beim bereinigten Gewinn einen Rückgang hinnehmen, bestätigte aber den- noch seine Jahresziele für Umsatz und Gewinn. Zudem gab das Unternehmen eine Quartalsausschüttung von 37 US- Cents je Aktie bekannt.McCormick zahlt seit 98 Jahren ununterbrochen eine Dividende an seine Anteilseigner.

Die gestiegene Inflation stellt für den französischen Luxusgüterkonzern LVMH ein geringeres Problem dar. Höhere Kosten lassen sich einfacher an die zahlungskräftige Kundschaft weitergeben. Zu den etwa 75 Marken des Konzerns zählen Louis Vuitton, Moët & Chandon sowie Dior. Bernard Arnaud, Chef von LVMH, sieht zudem die geografische Streuung als wichtigen Erfolgsfaktor: „Es gibt einige Länder, die weniger von der Krise betroffen sind, und die globale Präsenz unserer Gruppe war schon immer ein Vorteil.“ Damit kann der Konzern die aktuelle Schwäche in Europa gut ausgleichen. Verlangsamtes Wachstum sowie steigende Zinsen belasten dort. Dafür laufe es in Südostasien, Japan und den USA besser.

Der BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index vereint diese Aktien und noch. Denn in dem Indexzertifikat mit der WKN DA0ABN befinden sich insgesamt 30 Aktien für alle Zeiten.

Dieser Artikel erschien zuerst in Euro am Sonntag 42/2022. Hier erhalten Sie einen Einblick ins Heft.