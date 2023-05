Die Zeiten sind unruhig, die Anleger nervös. Da lohnt sich ein Blick auf wirklich stabile Werte, die Investoren sicher durch die Krise bringen und für Stabilität im Portfolio sorgen, sodass Sie nachts gut schlafen können.

Finanzkrise, Rezession, Bankenbeben, Zinsangst, Krieg und Inflation…all das waren immer häufiger die Schlagzeilen in den Medien. In solchen Zeiten können Anleger schnell unruhig werden, vor allem dann wenn sich Aktien aus dem Boom der vergangenen Jahre nicht mehr so entwickeln, wie man es gewohnt ist, sondern minus 40 Prozent oder mehr an Verlust einfahren. Doch dafür gibt es Abhilfe:

Besser als der S&P 500

In solchen Zeiten sollten sich Anleger definitiv solider aufstellen und sicheren Werten Stabilität in das eigene Portfolio zu bringen, um nachts wieder besser schlafen zu können. Wer sich diese Werte nicht einzeln mühsam heraussuchen will, der kann einen Blick auf den Börse Online Stabile Werte Index werfen.

Dieses Zertifikat wurde bereits vor einem Jahr aufgelegt und hat durch alle Krisenherde Anleger sicher manövriert und dabei sogar besser abgeschnitten als der Marktbreite S&P500. Zwar war die Performance (siehe schwarze Linie im Chart unten) leicht negativ, doch obwohl nur 16 Werte im Stabile Werte Index sind, war die Volatilität nicht höher als im 500 Aktien umfassenden S&P 500.

Mit dem Börse Online Stabile Werte Index besser schlafen

Anleger die sich hier entscheiden zu investieren, erhalten Zugang zu einem sehr spannenden Anlageprodukt mit dem Fokus auf Stabilität und angemessenes Wachstum. Ein Blick in die Zusammensetzung macht dies deutlich.

So findet sich hier als größte Position Gold, welches seit Jahrtausenden als Wertspeicher gilt und trotz Inflation immer eine positive Realrendite bei niedrigerer Volatilität als an den Märkten erzielen konnte.

Dazu ermöglicht das Zertifikat ein Investment in Qualitätsaktien, die auch in den jetzigen Krisen gute Chancen haben, weiter an Wert zu gewinnen oder diesen zu halten. Beispiele sind Rheinmetall, die von der weltweiten Aufrüstung profitieren oder Palo Alto Networks, die als Sicherheits- und Infrastrukturbetreiber die digitale Welt des Silicon Valley versorgen.

Ein Blick auf diese stabilen Werte in unruhigen Zeiten kann also keineswegs schaden. Genaueres erfahren Anleger unter Börse Online Stabile Werte Index.

Lesen Sie auch: 10 "perfekte" deutsche Qualitätsaktien, die in der Lage sind jetzt den Markt zu schlagen