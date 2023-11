Anleger können sich jetzt bis zu 11,6 Prozent Zinsen mit der Deutschen Bank Aktie sichern. Dabei handelt es sich aber nicht um Tagesgeld oder Festgeld, sondern um dieses Produkt:

Denn mit der Aktienanleihe namens "Aktienanleihe auf Deutsche Bank" mit der WKN HS3HBD setzen Anleger auf den Kursverlauf der Deutsche Bank Aktie. Wer die Aktienanleihe das ganze Jahr der Laufzeit über hält, der bekommt 11 Prozent Zinsen. Weil die Aktie jetzt etwas gefallen war, stiegen die Zinsen bereits auf 11,6 Prozent. So sehen Anleger bereits: Auch wenn sich die Zinsen sehr lukrativ anhören: Diese Aktienanleihe ist auf jeden Fall deutlich volatiler und riskanter als Tagesgeld oder Festgeld. Und darauf gilt es zu achten, um die hohen Rendite zu bekommen:

Zwar erhalten Anleger rund eine Woche nach dem Bewertungstag (15.11.2024) auf jeden Fall die Zinszahlung in Höhe von 11 Prozent. Doch ob es einen Gewinn oder Verlust aus diesem Investment gibt, entscheidet der Kurs der Deutsche Bank Aktie an diesem Bewertungstag. Notiert die Aktie nämlich über dem Basispreis in Höhe von 10 Euro, so erhalten Anleger neben den Zinsen auch das investierte Kapital vollständig zurück.

Doch so schreibt die Emittentin HSBC: "Liegt der maßgebliche Kurs des Basiswerts am Bewertungstag unter dem Basispreis, wird der Basiswert am Rückzahlungstermin in der durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten ganzzahligen Anzahl geliefert. Soweit das Bezugsverhältnis Bruchteile enthält, führen diese zusätzlich zu einer Ausgleichszahlung."

Hier geht es zum Zertifikat der HSBC

Doch für wen lohnt sich dann diese Zins-Alternative auf die Deutsche Bank?

Kein Tagesgeld oder Festgeld: So lohnt sich die Aktienanleihe auf die Deutsche Bank

Wer sich also für die hohen Zinsen mit der Deutschen Bank interessiert, der sollte davon ausgehen, dass die Deutsche Bank Aktie nicht höher als auf etwa 12,41 Euro in den kommenden 12 Monaten steigt. Denn wer von einem solchen bullischen Szenario ausgeht, der sollte besser direkt die Deutsche Bank Aktie kaufen. Und wer damit rechnet, dass die Deutsche Bank Aktie unter 8,84 Euro fällt, der sollte sowohl von der Aktie als auch von der Aktienanleihe die Finger lassen.

Nur wer davon ausgeht, dass die Aktie in einem Seitwärtstrend zwischen diesen Marken bleibt, für den kann sich die Aktienanleihe mit aktuell bis zu 11,6 Prozent Zinsen (kann sich zum Zeitpunkt, an dem Sie diesen Artikel lesen, bereits wieder geändert haben) lohnen. Denn obwohl es momentan einen Sicherheitspuffer von rund 20 Prozent gibt (so weit darf die Aktien aktuell fallen und dennoch wird der Basispreis nicht berührt), so ist diese Aktienanleihe doch deutlich riskanter als Tagesgeld oder Festgeld. Wer sich für sicherere Varianten des Zinsen-Verdienens interessiert, der schaut im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich und im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich nach.

