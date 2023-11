Jetzt ergibt sich die Möglichkeit: Mit dieser Zins-Alternative sichern sich Sparer und Anleger 11 Prozent Zinsen p.a. mit der TUI-Aktie. Zusätzlich gibt es einen großen Sicherheitspuffer. Und das funktioniert so.

Mit der "Aktienanleihe auf TUI" mit der WKN HS3HBE können Anleger bis zu 11 Prozent Zinsen p.a. verdienen. Doch bei diesem Produkt kommt es vor allem darauf an, wie die TUI-Aktie bis zum Bewertungstag performt. Denn wenn sich TUI am Bewertungstag, dem 15.11.2024, auf oder über dem Basispreis befindet, dann erhalten Anleger neben den Zinsen in Höhe von 11 Prozent auch das komplette investierte Kapital zurück. Notiert die Aktie aber unterhalb des Basispreises von 4,10 Euro, dann passiert folgendes:

(Hinweis: In einer früheren Version haben wir hier von einer "Tagesgeld-Alternative" gesprochen. Diese Wortwahl schien dann nach Feedback aber doch etwas unpassend, weil eine Aktienanleihe ganz anders als Tagesgeld funktioniert)

11 Prozent Zinsen p.a. mit der TUI-Aktie

tradingview.com Aktienanleihe TUI

So schreibt der Emittent HSBC: "Liegt der maßgebliche Kurs des Basiswerts am Bewertungstag unter dem Basispreis, wird der Basiswert am Rückzahlungstermin in der durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten ganzzahligen Anzahl geliefert. Soweit das Bezugsverhältnis Bruchteile enthält, führen diese zusätzlich zu einer Ausgleichszahlung."

Dabei sehen Anleger und Sparer im Bild, welche Schwellen wichtig sind: Denn aktuell erhalten Anleger noch einen Sicherheitspuffer von 27 Prozent auf die TUI-Aktie. So tief darf TUI fallen, und trotzdem würde sich das Papier immer noch über dem Basispreis befinden. Und bis zur Verlustschwelle, ist der Abstand noch größer. Erst unterhalb der Verlustschwelle würden Anleger wirklich ein Minus erleiden. Allerdings ist der Gewinn auf 11 Prozent gedeckelt. Steigt die TUI-Aktie stärker, so haben Anleger nichts davon.

Hier geht es zur Aktienanleihe auf TUI

Doch für wen lohnt sich diese Zins-Alternative dann?

Neuer Zins-Newsletter Sie wollen höhere Zinsen für Ihr Tagesgeld und lieben Steuertipps, die Ihnen 2024 viel Geld sparen? Der neue kostenlose Newsletter von €uro, dem Magazin für Wirtschaft und Geld, startet im Dezember und liefert Ihnen jeden Freitag wissenswerte Finanzinformationen – und noch viel mehr. Jetzt anmelden und profitieren.

Für wen kann sich diese TUI-Aktienanleihe lohnen?

Grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass eine Aktienanleihe deutlich volatiler und unsicherer als Tagesgeld ist. Denn man ist vom Kursverlauf einer Aktie abhängig. Und obwohl es die Zinsen auf jeden Fall gibt, so kann dennoch ein Verlust erlitten werden. Dennoch stellen Aktienanleihen eine gewisse Zins-Alternative dar und Anleger können damit Zinsen auch deutlich oberhalb von Tagesgeld-Zinsen einstreichen. Natürlich dann mit dem auch entsprechend höheren Risiko.

Wer also davon ausgeht, dass die TUI-Aktie eher seitwärts läuft oder nur etwas verliert, für den lohnt sich diese Aktienanleihe. Wer davon ausgeht, dass die TUI-Aktie aber deutlich über den Outperformance-Punkt steigt, der sollte direkt in die Aktie investieren. Und wer denkt, dass das Papier unter die Verlustschwelle rutscht, der sollte von beiden Anlagen die Finger lassen und lieber direkt im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich schauen.

Und lesen Sie auch: Neue Zins-Chance: 10 Prozent Zinsen p.a. mit der Siemens-Aktie – So funktioniert es

oder: Festgeld-Chance: So erhalten Sie mit Zinsen Weihnachtsgeld bei Klarna, Postbank, Targobank und Co