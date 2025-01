Erneuerbare Energie-Aktien hatten in den letzten Jahren nicht den besten Stand an der Börse. Das könnte sich 2025 aber ändern – trotz eines US-Präsidenten Donald Trump. So investieren Sie geschickt in RWE und Co.



Solar-, Wind- und Wasserkraft sind die regenerativen Energiequellen der Zukunft. An der Börse ist der durch den Klimawandel notwendige Mega-Trend aber nach einem Comeback im Jahr 2022 wieder ins Stocken geraten. Viele Aktien aus dem Sektor konnten in Sachen Performance nicht mit den großen Indizes mithalten oder rutschten sogar teils kräftig ins Minus. Und ein Wiederstarken fossiler Energieträger, unter anderem durch die Wahl Donald Trumps zum nächsten Präsidenten Amerikas, hat die Position der Papiere nicht unbedingt verbessert.

Aufgeben sollten Anleger ein grünes Investment aber noch nicht. Ganz im Gegenteil. Viele Aktien sind derzeit günstig bewertet und versprechen laut Analysten einiges an Upside.



RWE-Aktie und First Solar mit Comeback im Jahr 2025?

Das Unternehmen RWE bemüht sich, die Energiewende im eigenen Haus möglichst erfolgreich zu bewältigen – und macht dabei viele Fortschritte. Mittlerweile zählt der Konzern zu den weltweit führenden Anbietern von Ökostrom. Jüngst vermeldete RWE einen neuen Auftrag in Polen. Dort wird das Unternehmen 31 neue Photovoltaik-Solarparks bauen. Die Aktie rutschte zwar mit Beginn des Jahres 2024 von rund 40 Euro auf unter 30 Euro deutlich ab, konnte diese Marke zuletzt aber wieder überwinden. Eine Trendwende scheint nicht ausgeschlossen und Analysten trauen dem Papier ohnehin noch viel zu. Mit einem Kursziel von über 50 Euro ist derzeit ein Upside von um die 65 Prozent drin. Das erwartete KGV von 13 spricht zudem für eine Unterbewertung der Aktie.



Die Aktie des US-Unternehmens First Solar hat unterdessen ebenfalls ein wildes Jahr hinter sich und musste nach dem Wahlsieg Donald Trumps viele Prozentpunkte an der Börse abgeben. Laut Experten sehen viele Anleger die Zukunft von First Solar aber zu negativ. Und auch hier könnte sich ein Comeback andeuten. Das Unternehmen ist der größte Solarmodulhersteller der USA und könnte von den angekündigten Importzöllen unter anderem gegen China sogar profitieren, da sich so der Wettbewerbsdruck verringert.

An der Wall Street rät derzeit eine deutliche Mehrheit der Analysten zum Kauf der Aktie. Das höchste Kursziel liegt bei 335 US-Dollar, was einem Upside von um die 75 Prozent entspricht. Ob das mittelfristig drin ist, wird sich zeigen. Langfristig arbeitet die Zeit aber für solche Unternehmen, wenn Sie stabil wirtschaften.



Breit gestreut in grüne Aktien investieren

Trotz vieler Rückschläge: Der Bedarf an erneuerbaren Energien wächst. Allein in Deutschland wurde 2024 mit etwa 275 Terawattstunden und einem Anteil von fast 63 Prozent so viel Strom nachhaltig produziert wie noch nie zuvor. Eine Investition in die neuen Energieträger zum jetzigen Zeitpunkt kann also eine schlaue Entscheidung sein, es müssen aber natürlich keine Einzelwerte sein.

Mit dem Grüne Zukunft Index von BÖRSE ONLINE nehmen Sie gleich mehrere Papiere aus der Branche in ihr Portfolio auf und setzen so auf Diversifikation. Selbst wenn ein Unternehmen schwächelt, lässt Sie der Energie-Boom insgesamt profitieren. Und die beiden Comeback-Kandidaten RWE und First Solar sind ebenfalls in dem Index enthalten.

