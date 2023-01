Eine Aktie, welche sich in Warren Buffetts Depot bei Berkshire Hathaway befindet, ist im Abwärtstrend. Um welches Unternehmen es sich handelt und ob Buffett hier bald wieder Aktien verkaufen wird.

Der weltgrößte Chipauftragsfertiger Taiwan Semicondcutor Manufacturing (TSMC) hat im Schlussquartal weniger Geschäft gemacht als von Experten erwartet. Das Unternehmen erzielte im vierten Quartal anhand der vom Unternehmen am Dienstag veröffentlichten Dezemberzahlen einen Erlös von 625,5 Milliarden Taiwan-Dollar (19,1 Milliarden Euro), das waren 43 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt allerdings mit 636 Milliarden Taiwan-Dollar Umsatz gerechnet. Damit verfehlte der Exklusivlieferant von Apples iPhone- und Mac-Silizium-Chips zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren die Schätzungen von Fachleuten. Die Aktie zeigt sich von all dem unbeeindruckt und notiert zur Eröffnung leicht im Plus.



Trotz des nach wie vor starken Wachstums könnte das ein Signal dafür sein, dass der Chipriese ebenfalls spürbar von der Abkühlung in der Branche erfasst werden könnte. TSMC fuhr wie andere Hersteller in der Pandemie die Produktionskapazitäten hoch, auch weil elektronische Halbleiter vielfach Mangelware waren. Mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine sowie der hohen Inflation droht die Weltwirtschaft nun aber deutlich langsamer zu wachsen.



Mitte November wurde bekannt, dass Warren Buffett sich an TSMC beteiligt hat. Mehr als 4 Milliarden Dollar investierte die Fondsgesellschaft in den Chip-Giganten und ist somit aktuell größter Hauptaktionär. Das Unternehmen ist Mitglied im Börse Online Chip Power Index. Dieser setzt sich aktuell aus 15 Unternehmen zusammen.

Außerdem: Dieses Unternehmen verkaufte Warren Buffett mit Berkshire Hathaway jetzt.

BÖRSE Online Chip Power Index

Fazit Sowohl die EU als auch die USA subventionieren die Chip Industrie mit Milliarden. Anfang August beschloss die US-Regierung Investitionen in Höhe von 280 Milliarden für die Halbleiter Industrie. Davon sollte der BÖRSE Online Chip Power Index profieren. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0ABM können Anleger nahezu 1:1 an der Entwicklung von 15 Halbleiter-Aktien teilhaben. Weitere Informationen finden Sie hier.



Mit Material von dpa-AFX