Er hat es schon wieder getan: Warren Buffett und sein Unternehmen Berkshire Hathaway haben erneut Aktien im Millionenwert eines berühmten Unternehmens verkauft. Um welche Aktie es sich handelt und was das für Anleger bedeutet.

Wie heute bekannt wurde, hat Berkshire Hathaway sich am 3. Januar von 1,058 Millionen H-Aktien des E-Auto-Unternehmens BYD mit einem Volumen von 383,60 Millionen Hongkong-Dollar getrennt. Es ist der nächste Verkauf in einer ganzen Reihe. Denn im August hatte Warren Buffett noch 218,7 Millionen Aktien an BYD gehalten, doch dieser Wert fiel nun auf 153,3 Millionen. Zurückzuführen ist das auf eine hohe Rendite, die Berkshire mit der BYD-Aktie eingefahren hat. Denn Buffett investierte bereits 2008 in das chinesische Unternehmen und machte mehrere Kursverdopplungen mit. Doch im vergangenen Jahr fielen die Aktien der Chinesen um rund 28 Prozent - wohl nicht zuletzt, weil auch Buffett verkaufen musste. Zwar war das nun kein sehr großer Verkauf, doch Buffett erhöht seine Cashbestände weiter. Was bedeutet das also für die Berkshire Hathaway-Aktie?

Berkshire Hathaway-Aktie nach dem Verkauf von BYD

Während die BYD-Aktie heute um rund 1,78 Prozent nachgibt, verliert auch Berkshire Hathaway 0,84 Prozent. Doch Anlegern dürfte dies erstmal egal sein: Denn seit 2015 ein Verlust von 12,06 Prozent eingefahren worden war, ist die Aktie von Warren Buffett seitdem sieben Jahre in Folge gestiegen. In 2022 war das Plus mit 3,31 Prozent zwar nicht besonders hoch, doch die Berkshire-Aktie scheint ihre Schüchternheit abgelegt zu haben und stieg im bislang eher kurzen Jahr 2023 bereits um 3,5 Prozent.

Dabei weist die Aktie aktuell ein KGV von 21 auf, eine Dividendenrendite gibt es gewohnheitsmäßig nicht. Dafür investiert Warren Buffett in Unternehmen und in eigene Aktienrückkäufe. Zudem hat der Verkauf der BYD-Anteile der Berkshire Hathaway-Aktie jetzt abermals mehr Liquidität beschert, die Buffett nutzen kann. BÖRSE ONLINE ist weiterhin positiv für die Aktie und rät zum Kauf mit einem Stopp bei 300 Dollar.

Übrigens: Mit diesem ETF startet Warren Buffett ins neue Jahr.

Und: Die Berkshire Hathaway-Aktie befindet sich mit 18 weiteren Werten wie Barrick Gold oder Deutsche Börse auch im BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index.