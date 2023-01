Energie in Form von Liquefied Natural Gas (LNG) gewinnt auch in Deutschland an Bedeutung. Wie Anleger auf die Branche setzen. Von Florian Hielscher

Gut einen Monat nach Eröffnung erreichte der erste Tanker mit verflüssigtem Erdgas (LNG) aus den USA das Terminal in Wilhelmshaven. Die Lieferung umfasste genug Flüssigerdgas, um etwa 50 000 Haushalte ein Jahr lang mit Energie zu versorgen. Es ist ein weiterer Schritt, um sich unabhängiger von Energie aus Russland zu machen. 2022 importierte Europa 58 Prozent mehr LNG als im Vorjahr, mit insgesamt 101 Millionen Tonnen sogar mehr als China.

Die besten LNG-Aktien

Am Bau des Terminals in Wilhelmshaven auch beteiligt: Friedrich Vorwerk. Das Unternehmen realisierte einen Teil der Abschlussleitung. Als Spezialist für Energieinfrastruktur sind die Nieder­sachsen prädestiniert, um vom zunehmenden Ausbau alternativer Energien zu profitieren. Aufträge für LNG-Projekte befeuerten zuletzt die Umsätze.

Aber auch Energieriesen streben in den Markt. Die norwegische Equinor will gemeinsam mit Partnern mehr als 1,3 Milliarden Dollar in die Modernisierung der Flüssigerdgasanlage Hammerfest investieren. Die Anlage ist ein zentrales Projekt für Europas Versorgung mit Flüssigerdgas, der Ausbau soll die langfristige LNG-Lieferung gewährleisten.

Nach Beschluss durch ein Verwaltungsgericht kann das italienische Unternehmen Snam seine vorbereitenden Arbeiten am neuen Flüssigerdgas-Terminal in Piombino fortsetzen. Das Projekt stelle keine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit dar. Snam hatte das Schiff Mitte 2022 erworben. Eine erneute Anhörung gibt es im März. Berichten nach hat Piombino eine Kapazität von fünf Milliarden Kubikmetern.

So investieren Anleger in den Megatrend Flüssiggas

Indexanbieter Solactive hat sich entschlossen, Papiere des Versorgers Uniper aus seinen Indizes zu nehmen. Hauptgrund ist die zu geringe Liquidität infolge der Verstaatlichung. Probleme bei der Handelbarkeit sowie ereignis­bedingte Verwässerungseffekte sollen so vermieden werden. Die Gewichtung der Aktie verteilt sich anteilig auf die ­übrigen Indexmitglieder. So können Anleger nun wieder besser in den Megatrend LNG investieren und zwar mit dem BÖRSE ONLINE Flüssiggas Index.

