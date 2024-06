Anleger können jetzt für 2 Jahre lang 11,25 Prozent Zinsen pro Jahr verdienen. Und das mit der TUI-Aktie. Nach der FTI-Pleite könnte TUI damit zum großen Profiteur werden. Worauf Anleger bei den Zinsen aber achten sollten.

Denn wer jetzt noch hohe Zinsen abseits von Tagesgeld und Festgeld verdienen möchte, der erhält mit Aktienanleihen eine Chance dazu. Etwa mit dieser Aktienanleihe auf TUI der HSBC mit der WKN HS6ZZ7 können Anleger bis zu 11,25 Prozent Zinsen p.a. einfahren - und das zwei ganze Jahre lang. Und so geht es:

Bis zu 11,25 Prozent Zinsen mit TUI einheimsen

Das Interessante dabei: Die Zinsen sind Investoren der Aktienanleihe auf TUI sicher. Lediglich im Falle der Insolvenz des Emittenten wird das schwierig. Ansonsten erhalten Anleger auf jeden Fall die Zinsen. Ob man auch das gesamte investierte Kapital zurückerhält oder lediglich einen Teil davon, darüber entscheidet die TUI-Aktie.

Denn wie im Chart unten von Tradingview zu sehen ist, kommt es für Anleger darauf an, wo die TUI-Aktie am Bewertungstag 19.06.2026 steht. Befindet sich TUI dann auf oder über dem Basispreis von 5,80 Euro, dann erhalten Anleger neben den Zinsen von bis zu 11,25 Prozent p.a. auch das investierte Kapital vollständig zurück.

Liegt der Kurs der Aktie am Bewertungstag aber unterhalb des Basispreises, dann gilt Folgendes, wie der Emittent HSBC selbst schreibt: "Liegt der maßgebliche Kurs des Basiswerts am Bewertungstag unter dem Basispreis, wird der Basiswert am Rückzahlungstermin in der durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten ganzzahligen Anzahl geliefert. Soweit das Bezugsverhältnis Bruchteile enthält, führen diese zusätzlich zu einer Ausgleichszahlung."

Und hier geht es direkt zum Produkt

www.tradingview.com TUI Zinsen

Mit der TUI-Aktien Zinsen verdienen: Lohnt sich das?

Grundsätzlich eignen sich Aktienanleihen für diejenigen Anleger, die etwas höhere Zinsen verdienen wollen, als beim Tagesgeld und Festgeld geboten werden. Dafür gibt es allerdings auch mehr Risiko. So kann man beim Tagesgeld und Festgeld kein Geld verlieren, bei Aktienanleihen ist das aber schon möglich. Der Vorteil einer Aktienanleihe ist aber, dass man selbst im ungünstigen Fall, wenn die Aktie unter dem Basispreis am Bewertungstag notiert, die Aktie ins Portfolio gebucht bekommt und diese dann auch wieder steigen kann. Es muss nicht sofort ein Verlust resultieren.

Insgesamt kann die Aktienanleihe auf TUI eine spannende Alternative sein. Für Anleger wäre es am besten, wenn die TUI-Aktie in den kommenden 2 Jahren mehr oder weniger zwischen Basispreis und dem Outperformance-Punkt notiert. Sollte die Aktie über den Outperformance-Punkt steigen, dann wäre ein direktes Investment besser gewesen. Fällt die Aktie unter die Verlustschwelle, dann hätte man von beiden Optionen die Finger lassen sollen. Aktuell gibt es aber einen schönen Puffer bis zum Basispreis und Anleger können jetzt mit der TUI-Aktie hohe Zinsen verdienen.

Beachten Sie aber auch: Es handelt sich bei der Aktienanleihe nicht um eine Unternehmensanleihe und TUI hat auch nichts mit dem Produkt zu tun. Der Emittent HSBC hat einfach eine Aktienanleihe emittiert, die sich auf den Basiswert der TUI-Aktie bezieht.

