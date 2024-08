Wer auf der Suche nach guten Aktien ist, der will vor allem eines: Die Werte zu günstigen Preisen bekommen. Das geht bei diesen drei Buy & Hold forever Aktien im August, die sich Anleger jetzt zu deutlich niedrigeren Bewertungsniveaus und mit jeder Menge Kurspotenzial laut den Einschätzungen der Analysten sichern können.

Eine Aktie einmal kaufen und nie wieder verkaufen – das ist der Traum vieler Investoren, wenn es um die Auswahl von Einzelwerten geht. Doch besonders, wenn man die Titel zu hohen Bewertungen kauft, fällt es vielen Anlegern schwer an den Aktien festzuhalten.

Unter anderem darum kauft man Qualitätsaktien gern günstig, was allerdings leider in den vergangenen Monaten in der Bullenphase an den Märkten selten möglich war.

Bei diesen Aktien für Buy & Hold forever können Anleger jetzt günstig zuschlagen

Doch nach einem kürzlichen Abverkauf kann sich wieder der Blick auf einige günstig bewertete und attraktive Aktien lohnen. Besonders diese drei aus dem BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index sind dabei einen Blick wert:

Günstiger Buy & Hold forever Kandidat: McDonalds

Erster Wert ist dabei der Betreiber der weltweit bekanntesten Fast-Food-Kette McDonalds. Dieser musste zuletzt zum ersten Mal seit Jahren Rückgänge beim Umsatz und beim Gewinn verbuchen.

Angesichts dessen notiert die Aktie nun mit einem KGV von 20 25 Prozent unterhalb des durchschnittlichen Bewertungsniveaus der vergangenen fünf Jahre. Für Anleger, die weiter an McDonalds glauben eine Chance günstig zuzuschlagen.

Günstiger Buy & Hold forever Kandidat: Diageo

Ebenfalls interessant könnte der Spirituosenhersteller Diageo sein. Dieser hat mit einer Absatzschwäche infolge der schwachen Weltkonjunktur zu kämpfen und ist an der Börse deutlich abgestraft worden.

Mit einem KGV von 17 liegt man sogar 26 Prozent unterhalb des durchschnittlichen Bewertungsniveaus der vergangenen fünf Jahre. Für Anleger, die sich den Konzern mit dem ikonischen Markenportfolio jetzt sichern wollen, eine exzellente Chance.

Günstiger Buy & Hold forever Kandidat: LVMH

Doch den womöglich größten Abschlag und die größte Chance, günstig einzusteigen, gibt es aktuell beim Luxuskonzern LVMH. Dieser ist ebenfalls wegen einer Absatzschwäche unter Druck geraten.

Nun notiert die breit diversifizierte Luxusholding so tief, dass Analysten satte 30 Prozent Aufwärtspotenzial im Konsens bei der konservativen Aktie sehen.

