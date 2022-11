Aktien aus dem Bereich Umwelt, Erneuerbare Energien und Grüne Zukunft laufen in diesem Jahr sehr gut. Teilweise sind hohe Renditen drin. Doch auf welche Aktien können Anleger neben Highflyern wie First Solar, Enphase Energy oder Nel Asa noch setzen?

Noch sind Aktien aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien schwankungsanfällig. Denn sie profitieren zwar von vielen politischen Entscheidungen, die das Thema ganz oben auf der Agenda haben. Läuft es dort aber mal nicht so wie gedacht, werden Aktien oft abgestraft. Zudem sind die Geschäftsmodelle dieser Unternehmen sehr auf die Zukunft ausgerichtet. Viele verdienen heute noch kein Geld und sind daher von schlechten Botschaften oft schwerer betroffen. Doch es gibt eine Möglichkeit, um diese Schwankungen abzufedern und dennoch von den Gewinnen der Branche zu profitieren. Und so kann es gehen:

So investieren Sie in First Solar, Nel Asa und Co

Natürlich können Sie die Einzelaktien vom Solarunternehmen First Solar, vom Wasserstoff-Überflieger Nel Asa oder vom Energie-Unternehmen Enphase Energy kaufen. Denn mit der Aktie von First Solar war unter großen Schwankungen im Jahr 2022 eine Rendite von 78 Prozent bis jetzt drin. Bei Nel Asa steht für das Jahr aktuell ein Minus von 11 Prozent zubuche und das, obwohl die Wasserstoffaktie in den vergangenen 4 Wochen rund 40 Prozent Gewinn erzielen konnte. Und Enphase Energy stürzte zum Jahresanfang erst um 38 Prozent ab, nur um sich von diesem Tief bis Mitte November um 160 Prozent in die Höhe zu schieben.

Für ein normales Anlegerdepot sind das schon sehr heftige Schwankungen. Es gibt dennoch eine Möglichkeit, um in alle diese Aktien zu investieren, das Risiko aber etwas breiter zu streuen.

Denn mit dem BÖRSE ONLINE Grüne Zukunft Index setzen Anleger auf diese drei Aktien und auf 13 weitere wie etwa auch Nordex, Linde oder NextEra Energy. Mit dem Indexzertifikat mit der WKN DA0ABH können Anleger somit an der Wertsteigerung der Branche profitieren, haben aber nicht so viel Schwankung im Depot. Und seit Auflage im März diesen Jahres befindet sich der Grüne Zukunft Index im Plus.