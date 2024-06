Wer zum richtigen Zeitpunkt bei der richtigen Aktie einsteigt, kann reich werden. Zwei Aktien haben das in der Vergangenheit gezeigt. Können sie das wieder schaffen?

Das ist der Traum vieler Anleger. Man investiert einen überschaubaren Betrag in ein noch unbekanntes Unternehmen und mit der Zeit entwickelt sich der Konzern zu einem Marktführer und das kleine Investment zu einem großen Vermögen.

Solche Aktien zu finden ist aber nicht so leicht und bei manchen Cashcows hat man den Einstieg womöglich schon verpasst. Unter Umständen kann man aus dem Werdegang dieser Aktien aber auch etwas für künftige Investments lernen.

Handwerker selbst gemacht

The Home Depot ist heute eine der größten Baumarktketten der Welt und hat vor über 40 Jahren das eigenständige Heimwerken salonfähig gemacht. Dabei ist die Aktie derzeit mit Sicherheit kein Titel mehr, mit dem Anleger schnell riesige Summen gewinnen, sondern eher Vermögen verwalten und langsam steigern können.

Dennoch kann man aus dem Start der Aktie einiges lernen. 1981 ging der Konzern nämlich nur zwei Jahre nach der Eröffnung der ersten Filialen im Raum Atlanta an die Börse und expandierte daraufhin schnell in viele US-Staaten und Kanada sowie Mexiko. Wer damals etwa 1000 US-Dollar in die Papiere steckte, wäre heute um die 17 Millionen US-Dollar reicher. Rechnet man die Dividendenerträge seit Einführung im Jahr 1987 dazu, würden sogar 28 Millionen US-Dollar zu Buche stehen.

Ein schwacher Start für die Apple-Aktie

Manchmal hängt der langfristige Erfolg einer Firma aber auch nur mit einem bestimmten Manager zusammen. Nach dem Börsengang von Apple im Jahr 1980 und der Kündigung von Mitgründer Steve Jobs befand sich die Aktie auf einer Talfahrt, die das Unternehmen bis 1997 an den Rand des Untergangs führte. Erst als Jobs im gleichen Jahr als CEO von Apple zurückkehrte, wendete sich das Blatt. Wer damals 1000 US-Dollar in die Aktien gesteckt hatte, würde heute auf 1,3 Millionen US-Dollar kommen.

Jobs revolutionierte damals mit neuen Produkten wie dem iPod oder später dem iPhone die Technologiebranche und machte Apple zu einem der größten Unternehmen der Welt.



Das Risiko der Reichmacher-Aktien

Im Fall von Home Depot und Apple lässt sich nicht bestreiten, dass Anleger in der Frühphase der Unternehmen einiges an Mut, Geduld und auch Glück brauchten, damit sie durch das Investment reich wurden. Nicht wenige dürften zum Start der Aktien auch irgendwann ausgestiegen sein, wenn es mal nicht so rund lief. Zwar wird man mit den Aktien heute sehr wahrscheinlich nicht mehr ganz so schnell reich wie damals, ein gutes Investment sind die Papiere aber weiterhin.

