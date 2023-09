Unternehmensprofil

The Home Depot Inc. bezeichnet sich als den weltweit größten Baumarktkonzern und den viertgrößten US-Einzelhändler. Die Home Depot-Filialen sind großflächig angelegt und bieten ein bis zu 40.000 Artikel umfassendes Sortiment an Baustoffen, Heimwerker-, Rasen- und Gartenprodukten sowie ergänzende Dienstleistungen. Damit richtet sich der Konzern an die drei Kundengruppen Do-it-yourself, Do-it-for-me und Professionelle. Mit seinem Konzept, den Endverbrauchern Baumaterialien günstig zugänglich zu machen, hat der Konzern das Do-it-yourself-Prinzip vorangetrieben. Neben einem speziellen Service für professionelle Kunden hat Home Depot Zugriff auf einen Pool von Handwerkern, die von Do-it-for-me-Kunden beauftragt werden können. Neben dem Heimatmarkt USA ist der Konzern aktiv in Puerto Rico, den Virgin Islands, Kanada, Mexiko und China. Das global agierende Unternehmen hat seine Ursprünge im Jahre 1978 und ging bereits 1981 an die Börse.

Offizielle Webseite: www.homedepot.com