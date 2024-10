Anleger konnte diese Aktie für die Ewigkeit zuletzt überhaupt nicht begeistern. Die Chancen für ein großes Comeback stehen aber gar nicht so schlecht, wie viele meinen. Bereuen Börsianer bald den Nicht-Kauf?



Ist die Aktie von Disney tatsächlich unterbewertet? Dafür müssten zwei Bedingungen erfüllt sein. Einerseits müsste die Aktie zuletzt unter ihren Möglichkeiten an der Börse abgeschnitten haben. Und andererseits müsste der Konzern immer noch über ein tragfähiges Geschäftsmodell mit viel Zukunftspotenzial verfügen.



Läuft die Disney-Aktie unter ihren Möglichkeiten?

Der Blick auf den Chart bei der Aktie von Disney ist ernüchternd. In den letzten fünf Jahren hat das Papier um die 25 Prozent verloren, während sich beispielsweise ein Investment in den amerikanischen S&P 500 im gleichen Zeitraum mehr als verdoppelt hätte. Dabei ist Disney nach wie vor eine weltweit führende Entertainment-Marke mit Filmen, Streaming und Freizeitparks unter einem Dach.

Zahlreiche Investitionen und die Corona-Pandemie haben das Geschäftsmodell aber zuletzt arg gebeutelt. Das hat die Aktie billig gemacht. Derzeit wird sie mit einem erwarteten KGV von knapp unter 19 gehandelt. Selten war der Wert in den letzten drei Jahren niedriger. Zudem ist die Aktie derzeit fast 30 Prozent günstiger als der Durchschnitt seit Oktober 2021. Wirklich günstig ist die Disney-Aktie aber nur, wenn das Geschäftsmodell wieder auf die Beine kommt. Wie ist da die Lage?



Disney-Geschäft fährt wieder in Erfolgsspur

Der Disney-Konzern verfügt über Marken und Produkte, die auch noch in vielen Jahrzehnten relevant für Zielgruppen sein dürften. Das macht die Aktie zu einem attraktiven Investment für langfristig orientierte Anleger. Aber auch darüber hinaus gibt es die Aktie im Jahr 2024 Gründe, warum sie ihr Geld wert ist. Mit den Filmen „Deadpool & Wolverine“ sowie „Alles steht Kopf 2“ konnte Disney bereits zwei absolute Kassenschlager in die Kinos bringen. Zudem zahlten sich in diesem Jahr erstmals Investitionen in den Streaming-Bereich aus. Die Services von Disney+, Hulu und ESPN+ konnten im dritten Quartal nach zahlreichen Verlusten erstmals ein positives Betriebsergebnis erzielen.

Außerdem setzt das Management auf Kostensparmaßnahmen, die die Bilanzen in den kommenden Jahren aufhellen sollten. Insgesamt sind die Perspektiven für die Aktie so gut wie lange nicht mehr. Disney unterstreicht seine Anpassungsfähigkeit und befindet sich daher auch im Aktien für die Ewigkeit Index von BÖRSE ONLINE. Abgedreht ist die Erfolgsstory von Disney wohl noch lange nicht.

