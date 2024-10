Im November startet im Durchschnitt eine massive Rallye an den Märkten. Wer jetzt dabei sein will, der sollte seine Aktienpositionen ausbauen. Sind in diesem Kontext deutsche Top-Werte wie Daimler Truck, die DHL Group & Co. ein Kauf?

Der November gilt statistisch als einer der besten Monate an den Märkten, und das nicht ohne Grund. So markiert der Jahresabschnitt häufig den Beginn der Jahresendrallye, einer Bewegung, die sich sehr häufig an den Märkten beobachten lässt.

Yardeni Research Durchschnittliche Performance S&P500 pro Monat

Wer auch in diesem Jahr von der Aufwärtsbewegung profitieren will, der sollte sicherstellen, dass der Aktienanteil seines Portfolios entsprechend hoch ist oder eventuell noch Zukäufe vornehmen, bevor es an den Märkten richtig nach oben geht.

Jetzt deutsche Top-Aktien wie Daimler Truck, DHL & Co. kaufen?

In diesem Kontext kann es sich auch lohnen, einen Blick auf spannende deutsche Aktien zu werfen, die von dieser Rallye profitieren könnten. Denn die Titel bieten nicht nur aktuell attraktive Bewertungen, sondern laut Meinung der Analysten auch jede Menge Kurspotenzial. Dementsprechend könnten diese sieben Werte womöglich überproportional von einer Rallye profitieren:

RWE – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 44,9 Prozent

DHL – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 15,1 Prozent

Daimler Truck – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 23,5 Prozent

Deutsche Telekom – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 12,9 Prozent

Sixt – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 33,7 Prozent

Freenet – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 11,1 Prozent

Krones – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 25,7 Prozent

Ein besonderer Blick lohnt sich dabei auf die Aktien von Daimler Truck.

Jetzt Daimler Truck kaufen bevor die Rallye richtig losgeht?

Denn tatsächlich hat die Aktie gute Chancen, im Rahmen einer allgemeinen Rallye an den Märkten deutlich zu profitieren. Das liegt insbesondere daran, dass sich bei den zuvor abverkauften Papieren bereits jetzt Erholungssignale durch positive operative Nachrichten aus der Branche zeigen. So dürfte es nach einem schwierigen Jahr 2024 2025 wieder deutlich bergauf gehen, speziell mit den wichtigen Auftragseingängen.

Dementsprechend bietet die Aktie durch diese fundamentale Lage deutliche Chancen nach oben und auch BÖRSE ONLINE ist optimistisch und empfiehlt den Titel zum Kauf.

Lesen Sie auch:

Neues zum Tagesgeld und Festgeld: Opel Bank dreht plötzlich an den Zinsen

Oder:

Bevor es knallt: MSCI World-ETF Anleger haben noch 7 Tage Zeit