Im volatilen Marktumfeld zeigen bestimmte Aktien Stärke. Bei aller Konstanz entwickeln aber auch diese Unternehmen ihre Geschäfte weiter. Wir zeigen, was der Stabile Werte Index kann. Von Florian Hielscher

Zuletzt setzten die Börsen zu einer Erholung an, wichtige Indizes verzeichneten deutliche Gewinne. Die Frage wird sein, ob sie damit ihre vorangegangenen Tiefststände nachhaltig hinter sich lassen können oder es sich beim Aufschwung vielmehr um eine Bärenmarktrally handelt. Daher ist es sinnvoll, auf starke Unternehmen zu setzen, deren Geschäfts- und im besten Fall auch Kursentwicklung Anleger ruhig schlafen lässt.

Diese Aktien sind robust

Einer dieser Felsen in der Brandung ist Palo Alto. Das auf IT-Sicherheit spezialisierte Unternehmen operiert in einem nahezu krisenfesten und gleichzeitig wachstumsstarken Geschäftsfeld. In dem Ende Oktober abgeschlossenen ersten Geschäftsquartal wuchsen die Umsätze um 25 Prozent zum Vorjahr, für das zweite Quartal stellt das Unternehmen ähnliche Zugewinne in Aussicht. Jüngst gab Palo Alto einen der größten Deals seiner Geschichte bekannt. Demnach unterzeichneten die Kalifornier einen mehrjährigen Vertrag mit dem US-Verteidigungsministerium.

Dieser bewege sich im neunstelligen Bereich. Einen ersten Auftrag für drei Jahre, der dem Unternehmen 67 Millionen Dollar in die Kassen spült, habe das Unternehmen kürzlich erhalten.

In stabile Aktien investieren

Auch Investorenlegende Warren Buffett sorgt mit seiner Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway für Stabilität. Zwar gewichtet diese den iPhone-Konzern Apple weiterhin deutlich über, ist ansonsten aber breit diversifiziert. Die Streuung der Investments baute Buffett kürzlich mit einem seiner seltenen Ausflüge in Technologiewerte aus. Für mehr als vier Milliarden Dollar stieg er beim taiwanesischen Chipriesen TSMC ein. Zudem stockte das Orakel von Omaha seine Beteiligungen an mehreren japanischen Handelshäusern auf.

Der BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index sorgt mit seinen 19 Positionen für Stabilität im Depot. Die 18 Aktienwerte wurden zu Beginn mit je fünf Prozent gleichgewichtet, ihre Verteilung variiert je nach Kursentwicklung. Halbjährlich erfolgt ein Rebalancing. Als größte Position ergänzt Xetra-Gold das stabile Portfolio.

Dieser Artikel erschien zuerst in €uro am Sonntag 47/2022. Hier erhalten Sie einen Einblick ins Heft.