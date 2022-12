Krypto-Anleger haben ein hartes Jahr hinter sich. Der Bitcoin büßte von seinem Allzeithoch im November 2021 bis heute rund 75 Prozent ein. Nun könnte mit dem Rückgang bis auf das Niveau von 15.600 Dollar im November dieses Jahres ein Boden gefunden worden sein und die nächste längere Aufwärtsphase starten. Risikofreudige Anleger steigen jetzt ein – vielleicht erst einmal mit einer kleineren Position, die dann im kommenden Jahr sukzessive aufgestockt werden kann.

Führende Kryptowährungen und -Aktien



Eine breitere Anlage in den Kryptosektor bietet ein Zertifikat von Vontobel. Der Schweizer Vermögensverwalter hat zusammen mit unserem Silicon-Valley-Kolumnist Thomas Rappold den Solactive Smart Crypto Economy Index entwickelt. Technologie-Experte Rappold erklärt „der Smart Crypto Economy ist der weltweit erste Index, über den Anleger in die führenden Krypto-Aktien und -Währungen investieren und so von den Chancen und Möglichkeiten der Krypto-Economy und des Web 3.0 profitieren können“. Das entsprechende Vontobel Tracker-Zertifikat (WKN: VQ8SSC) bildet den Index 1:1 ab.



Der Index besteht aus den fünf bedeutendsten Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot und Binance Coin), die über den ETP 21Shares Crypto Basket abgebildet werden. Außerdem enthalten sind die führenden Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Krypto-Universums. Dazu zählen unter anderem Krypto-Miner, Chipdesigner, Vermögensverwalter, Kryptobörsen, Payment-Plattformen und Investmentbanken. Anleger sind also mit diesem Zertifikat nicht auf Gedeih und Verderb allein der Entwicklung von Kryptowährungen ausgeliefert, sondern investieren zudem in Unternehmen wie BlackRock, IBM, Nvidia, AMD, Block, Intel, Paypal, JPMorgan Chase und Shopify.



