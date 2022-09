Die Menschen schauen mittlerweile ja ebenso fasziniert auf den Gas-Preis wie auf die neuesten Fußball-Ergebnisse. Dabei verbinden die meisten nun eher negative Gefühle mit dem Gas-Preis. Doch das muss nicht sein: Denn so verdienen Sie damit Geld.

Heute sinkt der Future für den europäischen Erdgas-Preis mal wieder. Um 5,7 Prozent geht es auf etwa 200 Euro je Megawattstunde runter. Allerdings war der Gas-Preis in den vergangenen Tagen auch schon wieder um 28 Prozent angestiegen.

Dicke Überraschung bei der Gasversorgung

Insgesamt zeichnet sich aber dennoch das bald eines tendenziell sinkenden Gas-Preises ab. Warum? Zum einen sind die Erdgasspeicher in Europa mittlerweile ziemlich voll. Okay, von diesem Gas wird im Winter einiges aufgezehrt werden, doch die Lieferungen bleiben ja nicht aus. Die aus Nordstream 1 vielleicht schon, doch dafür springen immer mehr andere Lieferanten in die Bresche. Zudem tut die Politik aktuell sehr viel dafür, auf den Megatrend Flüssigerdgas (LNG) aufzuspringen.

So schreibt die WELT, dass Deutschland sogar in eine „Überkapazität“ bei der Gasbeschaffung laufe. Denn mittlerweile würden so viele LNG-Terminals gebaut und Lieferverträge abgeschlossen, dass man bald sogar zu viel Gas habe. So schreibt die WELT, dass alleine die bisher geplanten LNG-Terminals die bisherigen Lieferungen aus Russland überkompensieren würden.

So verdienen Anleger jetzt Geld

Für Anleger bedeutet dies: Auf LNG-Unternehmen setzen. Denn selbst wenn der Erdgaspreis insgesamt fällt: Die Nachfrage nach LNG dürfte weiter hoch bleiben. Denn nicht nur kann es einfacher per Schiff und Bahn über den Kontinent transportiert werden, auch wird es neben dem Gas-Ersatz vor allem in der Chemie-Industrie gebraucht.

Große Player auf dem Markt sind sicherlich Linde und AirLiquide. Doch es gibt auch verschiedene kleine und innovative Unternehmen in der wachsenden LNG-Branche. Anleger, die breit gestreut Geld investieren und Geld verdienen möchten, die können neben den Einzelaktien auch den BÖRSE ONLINE Flüssiggas Index kaufen. Das Zertifikat mit der WKN DA0ABT bildet einen gleichgewichteten Index aus 20 Aktien der LNG Branche ab, die von der BÖRSE ONLINE Redaktion zusammengestellt wurde.