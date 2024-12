Anleger sollten sich nicht täuschen lassen: Trotz der momentanen Kursschwäche von Nvidia haben Chip-Aktien für 2025 beste Chancen an der Börse. So investieren Sie clever in den Trend.



Wer nur auf Nvidia schaut, der könnte meinen, dass sich Chip-Aktien zum Jahresende hin nochmal an der Börse nach unten orientieren müssen. Seitdem die Aktie Mitte November ein Rekordhoch von 153 US-Dollar erreicht hatte und damit maßgeblich zur Rallye des Nasdaq einen Beitrag leistete, hat der Titel 15 Prozent verloren und brach zuletzt am Dienstag wieder um mehr als 1,5 Prozent ein.

Damit ist eine Korrektur im vollen Gange. Die trifft den Markt insgesamt aber nicht, die Jahresendrallye im Nasdaq bleibt intakt. Seit Mitte November konnte der amerikanische Technologie-Index um etwa acht Prozent ansteigen und verzeichnet derzeit ein Jahresplus von 30 Prozent. Und in Europa positionieren sich gerade einige Chip-Aktien für ein erfolgreiches Jahr 2025.



Drehen die Aktien von ASML und Infineon jetzt richtig auf?

Den europäische Halbleiterzulieferer ASML sollten Anleger trotz jüngst gesenkter Ziele für 2025 nicht unterschätzen. Bis zum Jahr 2030 will der Konzern seinem langfristigen Ausblick weitestgehend treu bleiben. Die derzeitige Vorsicht sei auch eine Chance, teilte Bernstein-Research-Analystin Sara Russo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit. Das kurzfristige Risiko China ist den Angaben zufolge bei ASML angesichts der konservativen Planung nicht so hoch wie bei der Konkurrenz. Russo beließ ihr Kursziel für die Aktie bei 767 Euro und vergab das Rating „Overweight“.



Ein „Outperform“-Rating vergab die Analystin für Infineon. Mit einem Kursziel von 36 Euro zählt die Expertin die Deutschen neben BE Semiconductor zu den Favoriten für das kommenden Jahr. Die Wachstumsaussichten blieben glänzend. Derzeit erholt sich das Papier von einer Kursschwäche im Spätsommer. Für Anleger könnte das jetzt noch eine Chance zum günstigen Einstieg sein.



Diversifiziert in Chip-Aktien investieren

Da die Prognosen für die Halbleiterbranche aber auf breiter Front positiv sind und Analysten trotz allem ebenfalls bei Nvidia weiter zum Kauf raten, kann sich für Anleger statt Einzelaktion ein gestreutes Investment in die Branche lohnen. Da ist unter anderem mit dem Chip Power Index von BÖRSE ONLINE möglich.

In dem Aktienkorb finden sich neben den erwähnten Papieren von Infineon und ASML auch Nvidia und zwölf weitere Branchen-Vertreter aus aller Welt. Als Motor der digitalen Revolution dürften Chips in Zukunft ihr Momentum nicht einbüßen.



