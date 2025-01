Zuletzt lief es auf niedrigem Niveau wieder besser für die TUI-Aktie. Doch jetzt bietet sich Anlegern eine geniale Zins-Chance. Wie Sie jetzt bis zu 11,91 Prozent Zinsen pro Jahr mit TUI verdienen können.

Denn mit der Aktienanleihe auf TUI mit der WKN HT1L3S der HSBC können Anleger sich jetzt für zwei Jahre hohe Zinsen bei der TUI-Aktie sichern. Bis zu 11,91 Prozent Zinsen p.a. sind hier möglich. Doch dafür muss die TUI-Aktie gewisse Dinge erfüllen. Für wen sich die hohen Zinsen lohnen und für wen eher nicht:

Bis zu 11,91 Prozent Zinsen p.a. mit der TUI-Aktie verdienen

Bei einer Aktienanleihe läuft es so: Anstatt direkt die TUI-Aktie zu kaufen, investieren Anleger in ein Zertifikat. Dadurch verzichten Sie auf die Dividende und eventuell höhere Renditen, denn der Gewinn der Aktienanleihe ist mehr oder weniger auf die Höhe der Zinsen begrenzt. Nur, wenn man die Aktienanleihe unter einem Wert von 100 einkauft, kann man noch leichte zusätzliche Gewinne einfahren. Ein Wert von unter 100 bedeutet nämlich, dass die Aktie nach Auflage der Aktienanleihe gefallen ist.

Doch weil man auf die Dividende und höhere Gewinne verzichtet, erhalten Anleger bei einer Aktienanleihe hohe sichere Zinsen. Diese Zinsen würden nur entfallen, falls der Emittent HSBC pleite gehen sollte. Doch ansonsten sind in jedem Fall bei dieser Aktienanleihe 11,91 Prozent Zinsen p.a. für die kommenden beiden Jahre sicher.

Und hier geht es direkt zur Aktienanleihe

Doch für wen lohnt sich dieses Produkt nun?

Übrigens: Weitere solcher spannenden Investment-Ideen und exklusive Insights aus der BÖRSE ONLINE Redaktion erhalten Sie freitags im kostenlosen BÖRSE ONLINE Outperformance Newsletter. Melden Sie sich jetzt an und profitieren Sie.

Lieber auf die Aktie setzen oder auf hohe Zinsen?

Wenn man neben den sicheren Zinsen auch das gesamte investierte Kapital zurückerhalten möchte, so muss die TUI-Aktie am Bewertungstag (18.12.2026) auf oder über dem Basispreis von 8,25 Euro notieren. Liegt die Aktie am Bewertungstag unter dem Basispreis, so erhalten Anleger zwar die Zinsen, doch danach gilt Folgendes, wie die HSBC selbst schreibt: "Liegt der maßgebliche Kurs des Basiswerts am Bewertungstag unter dem Basispreis, wird der Basiswert am Rückzahlungstermin in der durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten ganzzahligen Anzahl geliefert. Soweit das Bezugsverhältnis Bruchteile enthält, führen diese zusätzlich zu einer Ausgleichszahlung." In diesem Fall kommt es darauf an, ob die TUI-Aktie über der Verlustschwelle (siehe dazu auch Chart unten von Tradingview) notiert. Darüber puffern die Zinsen den Verlust ab, darunter kommt es dann wirklich zu einem Verlust.

Wichtig ist also, dass man bei diesen Zinsen durchaus auch einen Verlust einfahren kann. Zudem ist der Gewinn nach oben gedeckelt. Es sollten also Anleger hier bei der Aktienanleihe auf TUI investieren, die eher von einer Seitwärtsphase bei TUI ausgehen und die gerne Zinsen kassieren möchten. Ein gewisses Risiko schwingt aber auf jeden Fall mit.

Wer risikoloser Zinsen verdienen will, der findet jetzt gute Angebote im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich und im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich.

Und lesen Sie danach auch: 9,55% Dividendenrendite und KGV von 1,0! Diese Aktien müssen Sie haben

oder: Lag Warren Buffett bei dieser Aktie falsch? Nach Verkauf jetzt 100% Chance

Wichtig: TUI hat nichts mit der Aktienanleihe zu tun und die Zinsen werden auch nicht vom Reise-Konzern gezahlt. Der Emittent HSBC hat einfach ein Produkt entwickelt, welches sich auf den Basiswert der TUI-Aktie bezieht.

www.tradingview.com TUI-Aktienanleihe